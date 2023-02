Cosa si vince con il FantaSanremo? Ecco punteggi, bonus e malus

Sanremo 2023. Ormai siamo davvero agli sgoccioli, manca pochissimo, solamente poche ore e il Festival della Canzone italiana più famoso ed atteso di sempre sta per iniziare. Ancora qualche ora e stasera, martedì 7 febbraio 2023, potremo scoprire tutte le grandi novità di quest’anno, i tormentoni che ci accompagneranno fino all’estate e oltre. Tanti i nomi in gara e tanta l’eccitazione. Il padrone di casa e direttore artistico Amadeus ha già preparato tutto nel dettaglio. Bisogna solo avere un po’ di pazienza. Parallelamente, però, oltre alla sfida dei cantanti che si alterneranno sul palco dell’Ariston, c’è anche un’altra sfida che serpeggia tra il pubblico a casa: il Fantasanremo! C’è ancora tempo per partecipare, ma siamo ormai alla frutta. Lo avete già fatto?

Sanremo 2023: quali sono i cantanti romani in gara, nomi e canzoni

Il Fantasanremo 2023: le regole e come fare la vostra squadra

Per iscriversi al Fantasanremo 2023 è molto semplice: basta andare sul sito del Fantasanremo, e registrarsi in modo completamente gratuito, poi bisogna creare una squadra. Fate attenzione però, se create la squadra senza prima scegliere la lega, allora parteciperete solamente alla classifica generale. Dunque, per fare le cose per bene, bisogna dapprima ercare una lega, entrarvi e poi creare una squadra. Ogni giocatore, a quel punto, può può allestire un totale di cinque squadre, le quali possono essere distribuite anche su cinque leghe differenti. Ogni lega è un campionato, privato o pubblico.

Come funziona e cosa si vince la Fantasanremo 2023

Ogni allenatore, poi, per creare la propria squadra, ha a disposizione 100 baudi, la moneta virtuale del Fantasanremo. Con tale cifra simbolica di dovranno ingaggiare cinque partecipanti al Festival di Sanremo 2023. Ovviamente è necessario ponderare bene gli acquisti in modo da costituire una squadra equilibrata e con buone possibilità di vittoria. Da domani, mercoledì 8 febbraio 2023, sino a domenica 12, verranno pubblicati i punteggi ottenuti dai vari artisti durante le esibizioni. E ora, veniamo alla nostra domanda: cosa si vince al Fantasanremo? La cosa più importante di tutte: la Gloria Eterna.