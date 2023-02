Da noi a ruota libera va in onda domenica 12 febbraio? Anticipazioni

Da noi a ruota libera è l’amatissimo programma condotto da Francesca Fialdini che va in onda ogni domenica dopo la “zia Mara” con Domenica In, ma per oggi potrebbe esserci qualche spiacevole sorpresa per chi ama lo show. Andrà in onda la puntata di oggi pomeriggio oppure no? Ecco tutti gli aggiornamenti e le anticipazioni.

Da noi a ruota libera

“Da noi a ruota libera” è uno dei programmi più amati dalla tv italiana che vede la conduzione di Francesca Fialdini che ogni domenica porta in studio numerosi ospiti inediti. Lo show è molto apprezzato anche per il suo essere molto variegato: nella prima parte si parla soltanto di protagoniste donne apprezzate in vari ambiti, poi c’è una sezione di “Buone notizie”, che servono da buon incoraggiamento per la nuova settimana. La puntata si conclude solitamente con una buona dose d’amore dove la conduttrice intervista numerose coppie molto solide che raccontano tutti i loro sentimenti davanti alle telecamere. Oggi, però, chi ama lo show potrebbe rimanere un po’ deluso, ecco cosa succederà.

Perché non va in onda domenica 12 febbraio?

La verità è che oggi il programma non andrà in onda. La decisione è stata presa dalla Rai, ma aspettate! In realtà ci sarà anche una buona notizia: Domenica In andrà in onda fino alle 18:45 e la zia Mara intervisterà tutti e 28 i concorrenti di Sanremo direttamente dal palco dell’Ariston! Infatti, la puntata di oggi si chiamerà “Domenica In-Lo speciale Sanremo”, tutti e tutte le cantanti si metteranno in gioco e racconteranno tutti i retroscena dietro il festival della Musica Italiana più apprezzato di sempre. Siete pronti a queste interviste esclusive?

Anticipazioni del programma

La puntata non andrà in onda oggi pomeriggio, ma sarà sostituita da uno speciale su Sanremo che si prolungherà fino all’ora di cena. Il talkshow di Francesca Faldini, con la sua ventata di gioia e freschezza, tornerà ad andare regolarmente in onda da domenica prossima, 19 febbraio dalle 14 alle 16.