Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: chi ha scelto Lavinia?

Uomini e Donne continua ad infiammare il suo pubblico di sempre, e in questo periodo lo fa ancora di più, dal momento che siamo arrivati agli sgoccioli del trono classico di di Federico che della bellissima Lavinia, anche se la scelta, fino a qualche giorno fa, sembrava davvero lontana per entrambi. Soprattutto per Lavinia Mauro, eternamente indecisa tra i suoi due Alessio, il moro e il biondo, ognuno con il suo carattere e diametralmente opposti tra di loro. Ma il tempo stringe e non bisogna far aspettare troppo i ragazzi che già iniziano a spazientirsi delle sue indecisioni. La tronista ha scelto nel corso della registrazione di ieri, sabato 11 febbraio 2023? Oppure in quella di lunedì 13 febbraio 2023?

Uomini e Donne, Lavinia verso la scelta?

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne, la ragazza si è dovuto spremere le meningi, e soprattutto anche il cuore. Di fatto, Lavinia Mauro ha più volte ribadito di essere quasi vicina alla scelta ma di non avere ancora preso la decisione. La giovane tronista non ha mai nascosto di essere legata ed affezionata ad entrambi i corteggiatori e di provare per entrambi forti sensazioni. In una recente puntata, tra l’altro, Lavinia è arrivata anche al punto di ”sbottare”, ammettendo in lacrime di stare davvero molto male all’idea di dover perdere uno dei due ragazzi.

Il dubbio amletico di Lavinia: il moro o il biondo?

Tuttavia, però, il regolamento è regolamento, e alla fine del trono – ormai prossima – Lavinia dovrà fare la sua scelta definitiva tra i due corteggiatori, e quindi lasciando andare definitivamente uno dei due, a malincuore. La domanda, ovviamente, sorge spontanea: chi sarà la scelta per la giovane ragazza? Difficile a dirsi, dal momento che Lavinia ha sempre mostrato un coinvolgimento molto forte da parte di entrambi i corteggiatori, sia con Alessio Corvino sia con Alessio Campoli. Con il primo dei due, però, la ragazza ha passato diverso tempo e settimane a litigare e discutere, senza arrivare ad un punto di incontro. Mentre con il secondo, le cose sono andate avanti, dopo un primo momento di indecisione, in un modo sempre più forte. E quindi, chi sceglierà?