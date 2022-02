Lorenzo Riccardi, chi è il fidanzato di Claudia Dionigi: età, altezza, Uomini e Donne, scelta, Instagram, segno zodiacale, lavoro

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del sabato di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Oggi ci sarà lo spazio dedicato alle coppie che si sono formate grazie al programma ‘Uomini e Donne’, con la storia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e quella tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Lorenzo Riccardi: chi è, età, lavoro, Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi è noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne. E’ nato il 13 aprile del 1996 a Milano, e nella vita ha lavorato prima come impiegato nell’officina automobilistica di famiglia, poi come influencer e imprenditore nel campo dell’abbigliamento. Nel 2020, tra l’altro, è stato anche opinionista di Uomini e Donne al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Lorenzo, durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha scelto la corteggiatrice di Latina Claudia Dionigi. Tra i due la storia, a distanza di anni, procede a gonfie vele. Innamorati e complici come non mai.

Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @lorenzo.riccardi17 vanta 1 milione di followers.