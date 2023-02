Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista? Anticipazioni

Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre non smette di regalare emozioni e sorprese ai propri telespettatori! Dal lunedì al venerdì – a partire dalle 14.45 su Canale 5 – Maria De Filippi tiene compagnia al suo affezionato pubblico da casa aiutandolo a destreggiarsi tra le vicissitudini che quotidianamente caratterizzano tronisti e corteggiatori. Se da un lato si avvicina il momento della scelta per il trono classico, dall’altro la presenza di nuovi tronisti non è del tutto da escludere. Ecco le ultime indiscrezioni.

Uomini e Donne, anticipazione registrazione 11 febbraio 2023: chi ha scelto Federico Nicotera?

La scelta di Federico e Lavinia

Sono settimane importanti e dense di emozioni quelle che stanno vivendo i due giovani tronisti del trono classico Federico Nicotera e Lavinia Mauro, entrambi alle prese con il fatidico momento della scelta. Ricordiamo che per la tronista Lavinia ci sono due corteggiatori: Alessio Campoli ed Alessio Corvino. I ragazzi sono molto diversi per temperamento e modi di fare ma, ognuno di loro, ha saputo far breccia nel cuore della ragazza. Dopo l’esterna con la madre di Lavinia – ebbene si, la ragazza ha voluto metterli alla prova – le tensioni che aleggiavano in entrambe le frequentazioni sembrano essersi alleggerite ma il ragazzo con il quale Lavinia deciderà di continuare la conoscenza fuori dal programma è solo uno. Chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli?

Per quel che invece riguarda Federico, ingegnere di professione, anch’egli si trova ‘in bilico’ tra due corteggiatrici: Alice e Carola. Alla pari dei corteggiatori di Lavinia, anche Alice e Carola sono molto diverse per temperamento e modi di fare. Nella puntata andata in onda ieri, Alice e Federico hanno fatto una bellissima esterna che proprio non è andata giù a Carola la quale – di tutta risposta e dopo una discussione con il tronista – ha lasciato lo studio in lacrime. Federico dal canto suo, ha deciso di non andare a riprenderla, preferendo ballare con Alice. Anche per il ragazzo il m0mento della scelta è sempre più vicino, con quale delle due corteggiatrici deciderà di approfondire la conoscenza fuori dal programma?

Il nuovo (presunto) tronista in arrivo

Nuovo tronista in arrivo per Uomini e Donne? Diventato virale in queste ore un’indiscrezione lanciata dalla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni. Stando a quanto affermato dall’esperto di gossip, dovrebbe arrivare in studio, già dalla registrazione di sabato prossimo, un nuovo tronista che non apparterrebbe al mondo dello spettacolo. Questo farebbe preannunciare che le scelte di Federico e Lavinia abbiano le ‘ore contate’. Cosa accadrà? Non ci resta che sintonizzarci e scoprirlo!