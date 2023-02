Sei donne il mistero di Leila su Rai 1: dove è stata girata la serie tv e di cosa parla

Prende il via stasera la nuova serie tv “Sei Donne – Il mistero di Leila”. A partire da oggi, 28 febbraio, su Rai 1 andrà in onda una fiction di tre puntate. Teatro delle vicende che vedranno come protagonista un pubblico ministero, Anna Conti, sarà la città di Taranto. Nella ricerca della verità si incontreranno le vite di sei donne, ciascuna con la propria storia di vita.

Si tratta di un giallo nel quale si alternano sentimenti di varia natura: amore, odio, debolezze di Anna, Alessia, Michela, Leina, Viola e Aysha che si incontrano, si raccontano, si confrontano. La serie tv nasce dalla penna di Ivan Cotroneo e Monica Rametta per la regia di Vincenzo Marra.

La storia ruota intorno alle vicende del Pm Anna Conti

Tutto nasce dalle vicende del pm di Taranto, Anna, interpretata da Maya Sansa, che sta facendo i conti con la dipendenza dall’alcol a causa della difficile fine del suo matrimonio. Una donna a volte anche ostica, oltre che estremamente dura che entrerà in rapporto con le altre cinque protagoniste della serie, nel corso delle indagini per svelare qual è il ‘mistero di Leila’.

Le altre donne sono Michela, interpretata da Ivana Lotito, che è zia materna di Anna e chirurgo ortopedico; poi c’è Alessia, interpretata da Denise Tantucci, un’allenatrice di atletica; c’è anche Aysha, interpretata da Cristina Parku, la migliore amica di Leila e infine c’è la vicina di casa Viola, interpretata da Isabella Ferrari.

La scomparsa di Leila avvicina le protagoniste

Leila è scomparsa con il suo patrigno Gregorio ed è proprio il pubblico ministero Anna Conti a coordinare le indagini. Attività investigative nel corso delle quali si trova a fare i conti con flash-back del suo passato. Una ricerca della verità che porterà alla luce una serie di incongruenze, sulle quali il magistrato inquirente è deciso a venire a capo.