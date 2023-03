Sei donne il mistero di Leila, anticipazioni terza puntata: trama episodi martedì 14 marzo 2023

Intrighi e mistero, sono questi alcuni degli elementi distintivi della fiction Sei donne il mistero di Leila in onda dal 28 febbraio. La trama prende il via dalla scomparsa di una ragazzina, Leila per l’appunto, dando vita ad una trama fitta di intrecci, sospetti, e colpi di scena. Ma cosa accadrà nella prossima puntata? Cosa vedremo in tv martedì 14 marzo 2023? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella seconda puntata della fiction con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito e con Denise Tantucci, Alessio Vassallo

Facciamo però prima il punto della situazione e vediamo a che punto siamo arrivati con la storia. Nel terzo episodio e nel quarto episodio, trasmessi martedì 7 marzo 2023 in prima serata su Rai 1 (repliche su Rai Play), abbiamo visto il proseguimento dell’indagine curata dalla PM Anna Conti. In procura vengono sentiti Alessia, l’insegnante di atletica di Leila, e il suo fidanzato, Enrico. Entrambi affermano di non avere informazioni sulla scomparsa di Leila, ma alcune loro dichiarazioni non coincidono con dei filmati trovati da Anna ed Emanuele. La PM cerca di mettere Enrico in difficoltà, ma l’arrivo di Michela interrompe l’interrogatorio: la zia ha appena ricevuto un vocale di Leila, in cui la ragazza dice di stare bene e di non preoccuparsi per lei. Anna è costretta a lasciare andare Enrico. Nel frattempo, arriva anche una lettera anonima nella quale si fa riferimento ad una relazione intima e segreta tra Viola, la vicina di casa di Leila, e Gregorio, il patrigno di Leila.

Sei donne, il mistero di Leila su Rai 1: quando inizia, cast, trama e anticipazioni (ilcorrieredellacitta.com)

Anticipazioni Sei donne il mistero di Leila terza puntata, trama episodi martedì 14 marzo 2023

Tra sette giorni vedremo trasmessi gli episodi cinque e sei. Secondo le anticipazioni Anna visiona con Emanuele i video del centro sportivo dove si allenava Leila e si rende conto che la ragazza aveva mostrato un certo disagio dopo l’estate. Anna interroga Aysha, la migliore amica di Leila, per sapere se Leila le avesse parlato di qualcosa successo durante l’estate, visto il suo repentino calo sportivo. La ragazza, come aveva fatto nei primi interrogatori, dice di non sapere nulla. Al contrario la professoressa di Leila che Anna incontra, le espone la sua ipotesi: Leila ha avuto la sua prima storia d’amore quell’estate e qualcosa deve essere andato storto, perché è effettivamente tornata triste. Nel centro sportivo, Aysha rivive alcuni importanti momenti che risalgono a dopo l’estate, quando Leila voleva farsi del male…