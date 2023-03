Sei donne il mistero di Leila, anticipazioni seconda puntata: trama episodi martedì 7 marzo 2023

E’ iniziata la nuova fiction noir di Rai 1 “Sei donne il mistero di Leila”. Una storia intensa, con una trama dove mistero e intrighi – uniti ad una notevole dose di continua suspense – saranno assoluti protagonisti. Martedì 28 febbraio 2023 abbiamo visto in tv i primi episodi: ma cosa accadrà nella prossima puntata? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella prima puntata della fiction con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito e con Denise Tantucci, Alessio Vassallo

La scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno Gregorio, è il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto della nuova serie Rai “Sei Donne – Il mistero di Leila”. Tre le puntate (dalla durata di 100 minuti) con due episodi trasmessi per ciascuna serata. Nel primo episodio Anna Conti, PM della procura di Taranto, stimata e autorevole professionista, nasconde un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo). Anna si appassiona al caso della giovane Leila, una ragazzina orfana di madre, recentemente scomparsa insieme al suo patrigno, Gregorio. Intorno “al mistero di Leila” ruotano altre figure femminili: la prima a essere ascoltata è Michela, sorella della defunta madre di Leila. Nel secondo episodio Liotta è sempre più esasperato dal comportamento di Anna e vorrebbe essere esonerato dall’incarico. Una sera Anna decide di raccontargli del suo difficile passato e del suo problema di alcolismo, chiedendogli di restare e di aiutarla a risolvere il caso. In procura arrivano delle immagini di Gregorio a Bari. Anna e Liotta decidono di recarsi sul posto chiedendo a Michela di accompagnarli, per capire meglio il suo rapporto con la nipote e il cognato.

Anticipazioni Sei Donne, trama episodi mercoledì 7 marzo 2023

Ma cosa vedremo nei prossimi episodi? Secondo le anticipazioni nel terzo episodio e nel quarto episodio l’indagine della PM Anna Conti prosegue. In procura vengono sentiti Alessia, l’insegnante di atletica di Leila, e il suo fidanzato, Enrico. Entrambi affermano di non avere informazioni sulla scomparsa di Leila, ma alcune loro dichiarazioni non coincidono con dei filmati trovati da Anna ed Emanuele. La PM cerca di mettere Enrico in difficoltà, ma l’arrivo di Michela interrompe l’interrogatorio: la zia ha appena ricevuto un vocale di Leila, in cui la ragazza dice di stare bene e di non preoccuparsi per lei. Anna è costretta a lasciare andare Enrico. Nel frattempo, arriva anche una lettera anonima nella quale si fa riferimento ad una relazione intima e segreta tra Viola, la vicina di casa di Leila, e Gregorio, il patrigno di Leila…