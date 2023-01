Kim Kardashian con la maglia della Roma in giro per Los Angeles: la modella è giallorossa

L’attenzione per Kim Kardashian è sempre stata rivolta alla sua professione di attrice e modella, al suo ruolo di personaggio pubblico insomma. Mai avremmo pensato che il popolo social si sarebbe interessato alla showgirl per le sue preferenze sportive e in particolar modo sulla squadra di calcio italiana da lei seguita. Ma il video con lei che va in giro indossando la maglietta della Roma sta letteralmente spopolando sul web.

La showgirl esce dalla palestra con la maglia della Roma

La modella è stata fermata all’uscita della palestra, con indosso la maglietta giallorossa, per essere intervista da alcuni cronisti in merito alla fine della storia d’amore con l’ex marito Kanye West, ma la Kardashian avrebbe risposto: “Non parlo di lui”. I tifosi romanisti non sono rimasti indifferenti di fronte alla bella attrice con indosso la maglia del club giallorosso della stagione 1997 – 98, caratterizzata dagli sponsor Diadora e Ina Assitalia.

Il popolo dei social si scatena con commenti sulla Kardashian

I commenti sui social, soprattutto sul profilo de Il Romanista, attestano l’entusiasmo di sapere che la modella è una tifosa della Roma. “Kim Kardashian romanista fracica” e ancora: “Romantica Kim” e poi: “Sicuramente ora che l’ha indossata lei varrà un sacco di soldi”. C’è pure chi fa ironia sottolineando: “Tranquilli quando morirà tra cento anni diranno che era laziale” e “Ma n’era della Lazio?” ma anche: “La Roma Kardashian e il Napoli Kvaratskhelia”. Insomma la scena della Kardashian che indossa la maglietta giallorossa non ha mancato di provocare reazioni e anche di creare curiosità intorno al personaggio pubblico.

Ma Kim Kardashian in diverse occasioni ha dichiarato pubblicamente il suo amore per Roma, tanto che nella sua ultima vacanza capitolina, nell’estate del 2021, la showgirl ha pubblicato una lunga serie di immagini che la ritraevano in giro per Roma dando prova del legame che ha con la città eterna.