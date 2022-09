La fidanzata di Manuel Bortuzzo derideva i disabili su Tik Tok, Angelica Benevieri: ‘Ero piccola’

Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare della nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip. E non perché la storia d’amore sta appassionando i fan, ma perché Angelica Benevieri, famosa tiktoker, qualche anno fa avrebbe pubblicato sui social un video in cui derideva le persone con disabilità. E il suo nuovo compagno, tra l’altro, vive su una sedie a rotelle da anni.

Cosa ha detto Angelica Benevieri

Angelica Benevieri, che è seguitissima sui social, è finita nel mirino degli internauti. E lei, dopo qualche giorno di silenzio, ha deciso di parlare e di dire la sua.

“Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio vecchio Tik Tok. Prima di tutto ci tengo a dire che non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina. A quell’età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei” – ha spiegato la giovane influencer su Instagram. Che si è giustificata così: “Da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo e chi nell’altro. Ed è umano sbagliare perché è proprio da lì che impariamo moltissime cose. Poi si cresce e si acquistano molte consapevolezze, si ragiona con una mentalità differente, tanto che ad oggi non mi passerebbe mai di fare questo genere di video”.

Angelica, poi, ha spiegato di avere uno zio con disabilità, di aver fatto volontariato. E di aver pubblicato quel video, ‘ripescato’ e rimesso sui social qualche giorno fa, quando era piccola e convinta di non ferire nessuno.

Cosa faceva nel video

Angelica nel video pubblicato qualche anno fa sui social ironizzava sulla disabilità. In un modo che certo non è piaciuto agli internauti, che si sono indignati. La ragazza, adolescente, entra in un bagno per disabili, poi quando si accorge dell’errore, esce e si finge con disabilità. Mimando spasmi e difficoltà a camminare. Ora, dopo giorni di silenzio, ha deciso di parlare e di giustificarsi.