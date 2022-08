La Luna Piena dello Storione: significato e a che ora vederla venerdì 12 agosto 2022

Dopo le stelle cadenti, la natura non smette di sorprenderci e stanotte in cielo sarà ben visibile la Luna piena dello Storione, quella che tra venerdì 12 e sabato 13 agosto raggiungerà il suo apice. E andrà a ‘interferire’ con il picco delle Perseidi, che è previsto proprio tra l’11 e il 13 agosto. Ma ecco perché si chiama così, qual è il significato e qual è l’orario giusta per volgere lo sguardo al cielo.

A che ora vedere la Luna Piena dello Storione

In Italia la fase piena della Luna è prevista dopo la mezzanotte di oggi. O meglio, come spiegano dall’Unione Astrofili italiani, la fase di Luna Piena si verificherà nelle ultime ore della notte, prima dell’alba del 12 agosto. Non ci resta, quindi, che aspettare per non perdere l’ennesimo spettacolo della natura, quello che ogni volta lascia senza parole. Nessuna paura e nessun timore per chi non potrà ammirare la Luna dal vivo perché l’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito di Virtual Telescope Project.

Perché si chiama così

La Luna piena di agosto, secondo la tradizione, si chiama dello Storione perché è questo il nome che è stato attribuito dai nativi americani. Quelli che all’epoca, proprio in questo periodo, erano impegnati nella pesca dello storione, un grosso pesce d’acqua dolce.

Quando ci saranno le prossime lune piene

Prima della fine dell’anno, molto probabilmente, assisteremo ad altri quattro pleniluni. E le date, quelle da cerchiare in rosso sul calendario, sono:

10 settembre

9 ottobre

8 novembre

8 dicembre

Poi ci toccherà dare il benvenuto a un nuovo anno. E ad altre Superlune!