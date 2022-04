La (vera) storia della Carbonara: l’intervista allo chef di Anzio Maurizio Brugiatelli dell’Osteria Villa Rugantino

Quale occasione del Carbonara Day per parlare delle origini e della storia di questo gustosissimo piatto che oggi celebriamo? Per farlo ci siamo rivolti allo chef di Anzio Maurizio Brugiatelli dell’Osteria Villa Rugantino. Noto ristoratore del litorale il cuoco si è formato al livello professionale in diversi Ristoranti della Capitale “fermandosi” infine ad Anzio dove da oltre 10 anni conduce il locale insieme alla moglie. Lo chef è stato anche docente presso l’Università Civica di Anzio e Nettuno in materia di Cucina Tradizionale. Con lui, allora, abbiamo voluto ripercorrere le origini della ricetta della Carbonara che però, diversamente da come si potrebbe pensare, non è un piatto romano, almeno non inizialmente. Dopodiché – e non potevano mancare – i consigli per preparare una carbonara come tradizione (recente) comanda. Buona visione!

Questi invece alcuni “trucchi” per rendere la carbonara ancora più speciale!