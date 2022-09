Laura Freddi, chi è il compagno Leonardo D’Amico: età, lavoro, figlia e matrimonio

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, la prima di questa edizione. Torna puntale su Rai 1 la trasmissione condotta da Serena Bortone, pronta ad accogliere in studio numerosi ospiti. Tra gli affetti stabili, quest’anno, ci sarà sempre Laura Freddi, felice al fianco del compagno Leonardo D’Amico.

Dagli inizi al lavoro come medico

Leonardo D’Amico è nato a Roma nel 1973 ed ha 48 anni. Di mestiere fa il fisioterapista ed è abbastanza affermato nel suo settore. L’uomo è anche un grande sportivo: è un ex giocatore di beach volley. Leonardo lavora come fisioterapista all’interno della Nazionale Italiana di Beach Volley e ha uno studio medico nella Capitale.

La relazione con Laura Freddi

Come si dice, galeotta fu la passione per lo sport, grazie alla quale scoccò l’amore tra lui e la celebre showgirl Laura Freddi. I due si incontrarono per la prima volta nel suo studio, nel corso di una visita medica.

D’Amico e Laura Freddi si sono conosciuti nel 2013 e la loro relazione procede a gonfie vele, nonostante siano passati anni dal primo incontro. Dalla loro unione è nata, il 3 gennaio del 2018, una bambina: Ginevra.

La coppia nel pieno dell’amore ha poi annunciato, nel 2020, di voler convolare a nozze. Tuttavia, il lieto evento è stato posticipato a causa del Covid.

Instagram

Leonardo è molto riservato rispetto alla sua vita privata, che tiene ben lontano sia dai riflettori dello spettacolo sia dai social.