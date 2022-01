Laura Freddi: chi è, età, carriera, chi è il compagno, Instagram, Paolo Bonolis, opinionista al GF VIP al posto di Sonia Bruganelli, figlia

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi tra gli ospiti, pronta a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin, anche Laura Freddi, recentemente opinionista al Grande Fratello Vip. Conosciamola meglio!

Laura Freddi: chi è, età, carriera

Laura Freddi è nata a Roma il 19 maggio del 1972 ed è una nota showgirl, conduttrice e cantante. E’ stata lanciata dalle prime due edizioni di Non è la Rai, poi è stata velina di Striscia la Notizia con Miriana Trevisan, ora concorrente del Grande Fratello Vip. Laura Freddi ha intrapreso con successo per tutti gli anni ’90 e per la prima metà degli anni 2000 l’attività di conduttrice e di showgirl: ha partecipato, infatti, a programmi televisivi come Festivalbar, Il Quizzone, Occhio allo Specchio.

Laura Freddi: Paolo Bonolis, figlia e chi è il compagno

Laura Freddi dal 1990 al 1995 ha avuto una storia d’amore con Paolo Bonolis, poi nel 2006 ha sposato Claudio Casavecchia, ma i due nel 2008 hanno deciso di intraprendere strade diverse. La showgirl e conduttrice ha una figlia nata il 3 gennaio 2018, avuta dal compagno Leonardo D’Amico, un fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.

Laura Freddi: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @laurafreddiofficial vanta oltre 130 mila followers.