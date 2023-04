Lavanda dei piedi il Giovedì Santo: cosa significa

Che cosa significa il gesto della “lavanda dei piedi” per i cattolici? Nel Giovedì Santo, per chi segue le sacre scritture, si ricorda come Gesù incluse gli ultimi della società, andandogli a lavare con immensa umiltà i piedi. Questo gesto, il Signore lo compie verso i propri discepoli, prima dell’Ultima Cena e soprattutto la condanna a morte per mano di Roma. Tale gesto divino, viene raccontato all’interno del Vangelo secondo Giovanni, che ne esplica come tale rituale era solito metterlo in atto come segno di inclusione verso gli ospiti.

La lavanda dei piedi fatta da Gesù Cristo

Con il Giovedì Santo, si conclude il periodo della Quaresima, iniziato con il Mercoledì delle Ceneri. Per i credenti cattolici, termina anche il digiuno penitenziario. Celebrata la messa “in Coena Domini”, inizia il Triduo pasquale. Con questa definizione, si commemorano i tre giorni legati alla Passione, la Morte e la Resurrezione di Cristo Signore. Il tutto, trova fulcro nella solenne veglia pasquale, che va a concludersi con i solenni Vespri della Domenica di Pasqua.

All’interno della Chiesa cattolica, il Triduo pasquale viene individuato come una celebrazione. A tal proposito, Famiglia Cristiana ci ricorda che:

nella Messa “in Coena Domini” non c’è congedo, ma l’assemblea si scioglie in silenzio;

il Venerdì Santo la celebrazione inizia nel silenzio, senza riti di introduzione, e termina senza benedizione e senza congedo, nel silenzio;

la Veglia Pasquale inizia con il lucernario, senza segno di croce e senza saluto; solo alla fine della Veglia si trova la benedizione finale e il congedo.

Il Giovedì Santo: quali celebrazioni vanno in atto?

Nel giorno del Giovedì Santo, avvengono due importanti celebrazioni. All’interno delle Cattedrali, il vescovo consacra il Sacro Crisma, ovvero l’olio benedetto da utilizzare lungo il corso di tutto l’anno successivo. Inoltre, come scritto in precedenza dai nostri articoli, avvengono anche le celebrazioni legate agli ultimi istanti di vita di Gesù prima della crocefissione.