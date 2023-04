Giovedì Santo e la lavanda dei piedi di Papa Francesco ai detenuti: venerdì la Via Crucis

Papa Francesco, in occasione del Giovedì Santo, compirà la lavanda dei piedi. Questa volta, ha scelto di fare questo gesto di misericordia e umanità verso i detenuti delle carceri capitoline. Poi, venerdì sera, il Santo Padre sarà presente alla Via Crucis presso il Colosseo. Un appuntamento che Francesco I non ha voluto perdere, rimettendosi in salute in vista dell’importantissima Settimana Santa sul territorio vaticano e romano.

Papa Francesco farà la lavanda dei piedi ai detenuti di Roma

La lavanda dei piedi, come tramanda il Vangelo, è un gesto di carità cristiana, dove Gesù fece un gesto d’inclusione verso gli ultimi. Come ogni anno, il Papa ha deciso di porgere questo gesto agli “ultimi” della nostra società, ovvero i detenuti delle nostre case circondariali. Per la lavanda dei piedi, il Santo Padre si recherà presso il carcere minorile di Casal del Marmo. Qui, verrà a contatto con la realtà dei giovani reclusi all’interno dell’istituto penitenziario.

Altro impegno di Francesco, sarà quello della Via Crucis. Quest’anno chi porterà la Santa Croce? Nel 2022, il Papa decise di mandare un messaggio simboli di pace e fraternità al mondo, facendo portare la Croce di Cristo sulle spalle di due amiche: erano due ragazze provenienti dalla Russia e l’Ucraina, in una fotografia che lanciava chiaramente un appello di pace tra i due Paesi, oggi tristemente in conflitto tra loro e che vedono ormai tutti i giorni centinaia di morti.

La Settimana Santa di Papa Francesco

Nonostante quattro giorni di ricovero ospedaliero per problemi polmonari, il Santo Padre ha voluto presenziare alla Settimana Santa in prima persona. La voce è flebile, ma la forza d’animo per stare vicino ai propri sostenitori e il suo popolo è grande. In qualità di pastore, non ha voluto lasciare il suo gregge nel giorno della morte di Gesù Cristo e la sua conseguente risurrezione.