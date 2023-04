Roma, l’addio ad Angelica: ‘Ha cambiato il mondo intorno a sè’. L’incontro con Papa Francesco

Sono stati celebrati i funerali della bimba morta a soli 6 anni al Gemelli. La piccola Angelina è deceduta proprio mentre il Papa era ricoverato nel medesimo ospedale. E il Pontefice non ha fatto mancare il suo conforto ai genitori della piccola, ha stretto a sé la mamma Serena cercando di darle calore e sostegno in un momento di disperazione.

L’ultimo saluto ad Angelica la bambina morta al Gemelli qualche giorno fa

Oggi, mercoledì 5 aprile, nella chiesa di Casal Bertone, in cui Angelica era stata tenuta in braccio dal Santo Padre, qualche anno fa, è stato dato l’ultimo saluto alla bimba. Un momento difficile, finanche per il parroco che ha celebrato l’omelia e per i genitori della piccola che mano nella mano hanno voluto leggere un loro breve messaggio, un tributo d’amore per la loro bambina andata via troppo presto a causa di una malattia incurabile.

Il messaggio di addio dei genitori della bimba di 6 anni

‘Abbiamo lottato in tre, a mani nude – il testo del messaggio di Serena e Matteo, riportato da Il Messaggero – contro un male troppo grande. Ma abbiamo visto la luce dell’amore che ci hai dato. E in questa lotta abbiamo trovato tanti alleati, la famiglia, gli amici, i medici. Grazie a te abbiamo vissuto la profondità di tante persone, di chi dona se stesso senza avere nulla in cambio. E se contro la malattia si può perdere, chi cura una persona vince sempre. Angelica ha cambiato il mondo attorno a sé, ha cambiato coloro che l’hanno incontrata. Sei tu Angelica la bimba che abbiamo sempre desiderato e ora vola alto su nel cielo. Grazie per tutto quello che ci hai regalato. Il nostro viaggio insieme non finirà mai’.

Parole che sono arrivate al cuore dei presenti, che hanno provocato grande emozione nel dolore per la perdita di una vita troppo giovane. Tanto il calore della comunità per i due giovani genitori affranti dalla scomparsa di Angelica che ha lottato fino all’ultimo con un male troppo grande per lei.