Roma, Papa Francesco fa visita ai bimbi malati di tumore del Gemelli: domani le sue dimissioni

Roma. Una visita inaspettata quella che quest’oggi ha visto protagonista Papa Francesco, le cui condizioni di salute negli ultimi giorni hanno destato una certa apprensione. In occasione della Pasqua, il Santo Padre questo pomeriggio ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia del Policlinico Agostino Gemelli portando loro in dono rosari, uova di cioccolato, copie del libro “Nacque Gesù a Betlemme di Giudea”, oltre ovviamente al suo confortante e contagioso sorriso.

La visita di Papa Francesco ai bimbi malati di tumore

A pubblicare i teneri scatti che ritraggono il Santo Padre durante l’inaspettata visita tenuta nel pomeriggio del Venerdì Santo che inaugura la Settimana Santa, la pagina Facebook ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, Cei. Un visita e dei doni davvero inaspettati quelli che quest’oggi hanno ricevuto i piccoli, grandi guerrieri. La sua presenza ha destato ancor più stupore per via del fatto che proprio in questi giorni, il Santo Padre è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per via di un’infezione respiratoria. Adesso però sta meglio e questo pomeriggio si è intrattenuto per circa mezz’ora con i bambini e le loro famiglie. Inoltre, ha battezzato anche un bimbo nato da poche settimane, Miguel Angel.

Le sue condizioni di salute

Come anticipato, nel corso di questi giorni le condizioni di salute del Santo Padre hanno destato qualche preoccupazione. Ricoverato dallo scorso mercoledì al Policlinico Gemelli a causa di alcuni problemi respiratori, adesso il Santo Padre sta meglio e verrà dimesso domani. Il rientro in Vaticano è previsto per sabato primo aprile e già domenica lo si attende a Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme. Non è la prima volta che il Pontefice viene ricoverato. Infatti, nel 2021 ha subito un intervento al colon mentre da gennaio 2022 svolge attività di fisioterapia e riabilitazione per problemi di deambulazione.