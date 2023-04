Il Papa conforta con un abbraccio Serena, la mamma che ha appena perso la sua piccola Angelica

La degenza del Papa Francesco Bergoglio al Gemelli di Roma, è stata segnata da tanti momenti, non solo di immensa gioia, come la visita al reparto oncologico pediatrico, nel corso della quale il Pontefice ha regalato ai piccolo degenti uova di cioccolato, un libro e rosari; ma anche da un momento di profondo dolore. Una giovane coppia ha dovuto lasciare andare la sua piccina: Angelica, morta nella sera di ieri a soli 6 anni, in una stanza dell’ospedale romano.

I genitori della piccola Angelica hanno trovato conforto nell’abbraccio del Papa

Una tragedia per Matteo e Serena, i genitori della bimba, che hanno trovato conforto in un abbraccio e nelle parole del Papa che Angelica l’aveva già conosciuta, quando il 23 giugno del 2019 era andato in visita a Casal Bertone e il parroco gli aveva fatto conoscere i bimbi che avevano bisogno di maggiori cure. Nonostante la piccola abbia lottato con grande energia, la malattia l’ha sopraffatta. Non ci sono ancora cure per il male che aveva Angelica, alla quale avevano dato sin dalla nascita solo poche settimane di vita. E ieri la sua situazione clinica è precipitata. Una tragedia per papà Matteo e mamma Serena. Ed è stata proprio quest’ultima, stamattina, a chiedere di incontrare il Pontefice, sapendo che proprio oggi sarebbe stato dimesso.

Il ricordo di quattro anni fa quando il Pontefice ha tenuto in braccio la bambina

Un incontro che Bergoglio non ha negato anzi, ricordando insieme a Serena quei momenti di ormai quattro anni fa, quando aveva tenuto in braccio quella piccina nella chiesa di Casal Bertone. Si è trattato di un abbraccio rassicurante e, in qualche modo, anch ‘curativo’ quello che il Papa ha riservato a quella mamma disperata per la scomparsa della sua piccina. Una stretta calorosa nella quale il Pontefice ha ricordato a Serena che ‘Angelica sarà sempre con te’.