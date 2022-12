Papa Francesco e il pensiero per Ratzinger: ‘Benedetto XVI è molto malato, preghiamo per lui’

Roma. Il Papa Emerito Benedetto XVI, Ratzinger, è malato, le sue condizioni di salute sono precarie. A comunicarlo è Papa Bergoglio durante l’udienza che si è tenuta oggi nell’Aula Paolo VI. In questa occasione, il Santo Padre ha voluto rivolgere un pensiero al suo predecessore: ‘Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. È molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa’, queste le parole del pontefice.

Muore dopo aver partorito due gemelli, la commovente lettera del marito ai medici: ‘Ho visto le vostre lacrime’. E Papa Francesco lo chiama

L’udienza di Papa Francesco e la guerra in Ucraina

Quella che si è tenuta oggi è stata l’udienza generale del 2022. Il Santo Padre è stato accolto dall’ovazione dei fedeli nell’Aula Paolo VI, dirigendosi poi verso la sua postazione camminando appoggiandosi ad un bastone. Il pensiero per il suo predecessore, è arrivato verso la fine dell’udienza. Prima il Santo Padre ha voluto parlare del conflitto in Ucraina: ‘Il bambino di Betlemme doni la sua luce e il suo conforto e conceda alla martoriata Ucraina, oppressa dalla brutalità della guerra, il sospirato dono della pace’, queste le parole del Santo Padre che ha poi aggiunto: ‘L’amore di Dio che si è rivelato a Betlemme porti la consolazione ai nostri cuori, turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altre parti del mondo. Voglio ringraziare il popolo della Polonia di tutto l’aiuto che dà al popolo ucraino. Ricordiamo che nella storia l’ultima parola spetta a Dio, perché tutto appartiene all’Amore’.

Il pensiero verso il suo predecessore Ratzinger

‘Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. È molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa’, queste le parole che Papa Francesco ha rivolto al suo predecessore Benedetto XVI. Ricordiamo che quest’ultimo è Papa Emerito dal 2013, il suo successore Bergoglio fu eletto al quinto scrutinio il 13 marzo del 2013.