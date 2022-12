Compleanno Papa Francesco, il Pontefice oggi compie 86 anni. Mattarella: ‘Auguri da tutti gli italiani’

Oggi Papa Francesco compie 86 anni. Il Sommo Pontefice, al secolo Jorge Mario Bergoglio, è nato, infatti, a Flores vicino Buenos Aires il 17 dicembre del 1936. Una grande festa per tutti i fedeli che si accingono a celebrare un’altra ricorrenza: il suo 10° anno di pontificato del Sommo Pontefice

Gli auguri del Presidente Mattarella

Gli auguri sono stati inviati a Bergoglio da ogni dove e anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto fargli pervenire il suo messaggio: “Nella lieta ricorrenza del Suo genetliaco desidero rivolgerle, a nome degli italiani tutti e mio personale, i più sinceri e cordiali auguri di benessere personale e di lunga e proficua prosecuzione del suo alto magistero. Con l’auspicio che l’ormai prossima ricorrenza del Natale possa ispirare in tutti azioni conseguenti con il valore universale della fratellanza, la prego di accogliere, Santità, oltre al mio personale saluto, i più fervidi e affettuosi auguri per il suo compleanno e per le imminenti festività”.

Nonostante sia nato in Argentina, Francesco, è di origini italiane, i genitori sono uno piemontese l’altra ligure. È il primo di cinque figli e il papà Mario è andato via dall’Italia in cerca di fortuna a Buenos Aires. Il legame con la nostra Penisola è quindi estremamente forte.

Come festeggia il suo compleanno il Pontefice

Il Pontefice ha scelto di festeggiare il suo compleanno in maniera singolare, con un ‘fiore della gratitudine’ in nome di Madre Teresa. Consegnerà, infatti, a tre persone che si adoperano per i più poveri, un piccolo mappamondo incastonato in un cubo. Ma chiunque voglia fare gli auguri a Papa Bergoglio può farlo anche direttamente scrivendo sull’account Twitter @pontifex o su quelli Instagram franciscus.