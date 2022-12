Roma, il Papa riceve Maupal: l’artista che ha dipinto Super Pope

Roma. Ricevuto questa mattina da Papa Francesco nel corso di un’udienza generale Mauro Pallotta, in arte Maupal. Lo street artist romano nel 2014 era diventato famoso per il murales del Super Pope raffigurante il Santo Padre nella classica posa da Superman con in mano la valigetta dei ‘Valores’.

Il regalo di Maupal per l’86esimo compleanno di Papa Francesco

Da quel momento, l’artista non ha smesso di produrre opere raffiguranti il Pontefice. Sono, infatti, numerosi i murales da lui prodotti e che hanno come protagonista Papa Francesco. Ma non solo. Maupal questa mattina ha donato al Santo Padre un’opera inedita dal titolo “Spinta per la pace” che è stata realizzata appositamente per il suo 86esimo compleanno, il prossimo 17 dicembre. Questo, tuttavia, non è il primo regalo che l’artista dona al Santo Padre. Già per l’81esimo compleanno Maupal aveva realizzato il disegno per la torta del Pontefice. In questa circostanza lo street artist raffigurò il Papa Francesco che portava sulle spalle un mondo pesante. Un mondo diviso da nord a sud, con i segni di una frattura ricucita. Tra le mani del Santo Padre c’era sempre una valigetta con la scritta ‘valores’ dalla quale, inoltre, penzolava la sciarpetta del San Lorenzo, squadra preferita da Bergoglio.