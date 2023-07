Lavastoviglie, cosa non devi assolutamente inserire: rischi grosso, fai attenzione

La lavastoviglie è di certo un elettrodomestico molto utile in cucina. Bisogna, però, evitare di fare qualcosa in particolare.

All’interno della nostra cucina ci sono di certo svariati utensili e pentole che ci consentono di portare a termine nel migliore dei modi diversi gustosi piatti.

Certo, non è poi così importante possedere qualsiasi strumento come se foste degli chef stellati. Non è questo il caso, anzi, basta che, però, possiate disporre del necessario.

Gli strumenti in cucina

Di solito, per essenziale, quindi, si intende almeno qualche pentola, pentolino, padella, tegame, e via discorrendo. Insomma, perlomeno, sarebbe utile tenere negli armadietti le cose basilari.

La stanza della cucina, inoltre, è uno di quei punti della casa che è, purtroppo, portato a sporcarsi piuttosto facilmente, perché, tra briciole e residui di cibo, se non si mette ordine immediatamente dopo aver cucinato o consumato un pasto, si potrebbe creare un caos indicibile.

Senza contare, inoltre, che questi rifiuti, anche quelli in minima parte, hanno tutto il potenziale per attirare insetti di diverso tipo, dalle formiche, alle mosche, e, nel peggiore dei casi, ai topi.

Insomma, a questo punto, ci si rende conto che non è possibile non dare le dovute attenzioni a questo ambiente se, quindi, si desidera vivere in modo igienico. Per di più, visto che si preparano varie pietanze, è necessario mantenere questo posto della casa spesso arieggiato, magari, anche più volte al giorno.

Nella nostra abitazione, comunque, per fortuna, oggigiorno possediamo svariati elettrodomestici che possono darci una grossa mano quando si tratta di riassettare. Per esempio, possiamo menzionare, l’aspirapolvere elettronico che, per la verità, molto più comodo di una semplice scopa.

Ma, poi, ancora, c’è chi possiede addirittura il robot aspirapolvere che si occupa di raccogliere la sporcizia al posto nostro.

Un’altra bella gatta da pelare in cucina, però, sappiamo bene che è il lavaggio dei piatti. In effetti, disporre di una lavastoviglie è davvero una comodità straordinaria, anche se, ormai, quasi, non ci si stupisce più.

Al giorno d’oggi, peraltro, esistono numerosi modelli diversi di lavastoviglie, da quella più economica e basica, a quella di ultima generazione che ci permette di soddisfare tutti i nostri capricci.

Oggetti da non mettere in lavastoviglie

In effetti, non è davvero la stessa cosa avere o non avere questo apparecchio per il lavaggio di piatti, bicchieri, posate, e quant’altro.

Tuttavia, bisogna fare attenzione, poiché non tutti gli oggetti possono essere messi dentro questo elettrodomestico. Ci sono, infatti, delle cose che rischiano di rovinarsi se poste nella lavastoviglie durante un ciclo di lavaggio.

In primis, dunque, ci sovvengono gli utensili in legno, come per esempio, i cucchiai e i taglieri. Ebbene, lavateli sempre a mano, perché questo materiale potrebbe assorbire lo sporco e il detersivo.

In secondo luogo, non pensate nemmeno lontanamente di mettere i contenitori in plastica all’interno della lavastoviglie. Ciò proprio per il fatto che l’eccessivo calore andrebbe in modo inevitabile a deformare l’oggetto in questione.

Per finire, sarebbe meglio anche non lavare in lavastoviglie le grattugie che utilizziamo per polverizzare il formaggio. Per ottenere un risultato soddisfacente, in questo frangente, è meglio armarsi di olio di gomito.