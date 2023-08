Lavatrice, con la mossa delle 2 fette di limone nella vaschetta dimezzi i costi

Lavatrice, con 2 fette di limone posizionate all’interno della vaschetta riuscirai a dimezzare i costi e mai sarà più pulito.

Se metti due fette di limone all’interno della vaschetta della tua lavatrice, otterrai diversi benefici. Uno di questi, forse il più importante è il seguente, ovvero dimezzare i costi. In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, in cui tutto è molto più caro, in cui tutto è aumentato a cominciare dai prodotti di prima necessità a finire all’energia elettrica, gas e tanto altro, risparmiare anche poche decine di euro diventa molto importante.

Oggi vogliamo parlarvi proprio di un trucchetto che ci permette di risparmiare e nel contempo lavare i nostri panni, igienizzandoli, rendendoli morbidi e splendenti. Ma vediamo in cosa consiste questo trucchetto.

Lavatrice, ecco come eliminare la muffa dalla vaschetta e guarnizione

Vi sarà capitato almeno una volta nella vita di aver aperto la lavatrice e notato proprio sulla gomma della guarnizione e all’interno della vaschetta uno strato di muffa. Ovviamente la muffa si crea e va eliminata, altrimenti il risultato del lavaggio sarebbe davvero pessimo. Si rischierebbe di lavare gli indumenti in una lavatrice che non è pulita e di conseguenza non lo saranno nemmeno i nostri panni.

Purtroppo il problema della muffa non è da sottovalutare, piuttosto va eliminato. Dove c’è umidità si crea la muffa, anche nelle aree più insospettabili della vostra abitazione, lavatrice compresa. Saper eliminare la muffa è importantissimo, in primis perchè questa fa male alla salute, soprattutto dei più piccoli, ma anche per un fattore meramente estetico.

La muffa emana anche un cattivo odore ed anche per questo eliminarla diventa una necessità e priorità. Oggi però vogliamo limitarci a dirvi come eliminare la muffa dalla vostra lavatrice e nel dettaglio dalla vaschetta. Cosa vi occorre e come fare?

Lavaggio dopo lavaggio, è chiaro che la vostra lavatrice cominci ad avere segni di usura e non solo. L’umidità genera la muffa e questa a lungo andare diventa ben visibile sulla guarnizione della vostra lavatrice ed anche all’interno della vaschetta.

L’importanza della pulizia della lavatrice

Anche se di tanto in tanto asciugate il cestello o la vaschetta, purtroppo il cattivo odore tende a rimanere e questo influisce anche sul vostro bucato. La cosa da fare è pulire bene ed a fondo la vaschetta, in modo tale da eliminare ogni traccia di muffa e di odori sgradevoli. Ecco alcuni utili suggerimenti per eliminare questi segni di muffa e non solo. Il trucchetto di cui stiamo per parlarvi ha anche un altro obiettivo, ovvero farvi risparmiare in bolletta.

La Lavatrice è uno degli elettrodomestici che viene utilizzato di più in casa ed è anche uno di quelli che consuma maggiormente. Il consumo però dipende da diversi fatti, ad esempio lo stato di salute della lavatrice stessa, il carico all’interno ed il tipo di lavaggio che si effettua.

Ovviamente conta anche l’efficienza energetica e la temperatura scelta. Non tutti però sanno che anche la pulizia della lavatrice può influire sui consumi. Parliamo della pulizia del cestello, della guarnizione, dei tubi di scarico e della vaschetta. Eliminando ogni traccia di muffa e di incrostazioni, si potrà anche risparmiare qualcosa in bolletta.

Il trucchetto del limone nella vaschetta

Come eliminare le tracce di muffa dalla lavatrice? Uno dei metodi infallibili è quello che prevede l’utilizzo di limone e aceto bianco. Questo ingrediente maggiormente utilizzato in cucina per condire insalate e preparare altri piatti molto gustosi, è impiegato anche per altri utilizzi. L’aceto ha infatti delle importantissime proprietà sgrassanti.

Iniziamo. Indossate un paio di guanti ed una mascherina. Miscelate circa 1/4 di tazza di succo di limone, con 2 di acqua e 1/2 di aceto bianco diluito. La miscela andrà versata all’interno di un flacone spray e spruzzata all’interno della lavatrice.

Fate agire per qualche minuto e con l’aiuto di uno spazzolino strofinate energicamente anche negli angoli. Spruzzate poi questa miscela all’interno della guarnizione della lavatrice. In questo modo andrete ad eliminare ogni traccia di muffa. Effettuate questo procedimento almeno una volta al mese, in modo tale che la vostra lavatrice si mantenga in salute e profumata.

Evitate anche di lasciare la lavatrice e la vaschetta bagnati per troppo tempo perchè questo accelera il processo di formazione della muffa e dei funghi.