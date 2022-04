Frasi religiose di Pasqua per fare gli auguri: immagini da inviare domenica 17 aprile 2022

Buona Pasqua a tutti! Oggi è il giorno della beata resurrezione, una giornata importante ricca di gioia e amore in cui tutti insieme celebriamo un evento speciale. Un modo per riunirsi con la famiglia, i nostri bambini e le persone che magari non vediamo da tempo. Qui troverete tutti gli auguri cristiani più belli da condividere.

Gli auguri religiosi più belli di oggi

Auguri di Buona Pasqua, che Gesù possa rinascere anche nei nostri cuori.

Cristo con la sua crocifissione ha cancellato ogni nostro peccato. Oggi ti da la possibilità di risorgere dentro di te. Buona Pasqua.

La luce di Gesù risorto disperda le tenebre del cuore e dello spirito! Ti auguro di sentire sempre quella pace che dà serenità. Affettuosi auguri!

Il Signore risorto sia luce ai tuoi passi e sostegno nel lungo cammino della vita, con l’augurio che tu possa trascorrere una felice e gioiosa Pasqua.

Che la luce del Risorto possa illuminare la nostra vita buia e apatica e ci renda capaci di accogliere con gioia i nostri fratelli e sorelle nel rispetto e amore.

Cristo è venuto a donarci il diploma per entrare per sempre nella Vita: accetta le tue sofferenze fisiche e morali senza paura, Lui le porterà con te e nessuno potrà toglierti la tua gioia. Buona Pasqua.

Spero che questo santo giorno porti pace e perdono per tutti.

Che la colomba di Pasqua vi porti tanta serenità, e che Gesù vegli su di voi. Auguri sinceri.

