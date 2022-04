Le Torte di Renato: il pasticcerie più famoso d’Italia cerca personale

La pasticceria Le Torte di Renato cerca personale. A darne comunicazione è lo stesso pasticcere Renato con un post sulla pagina Facebook. Una bellissima occasione dunque per chi volesse mettersi in gioco nel settore della ristorazione.

Le torte di Renato cerca personale: l’annuncio su Facebook

Come dicevamo, l’annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook Le torte di Renato: ‘Ciao Amici! Per la mia pasticceria di Battipaglia sto ricercando personale di sala con esperienza residente in zona e con tanta voglia di crescere! Potete inviare il vostro CV su info@letortedirenato.it. Vi abbraccio. Renato’. Questo il contenuto dell’annuncio scritto dal popolare pasticcere, chiunque avesse i requisiti richiesti non esiti a farsi avanti!

Chi è il pasticcere Renato: carriera televisiva e libri

Renato Ardovino è nato il 29 novembre del 1968 a Capaccio, comune della provincia di Salerno. È un conduttore televisivo e cake designer italiano. Molto conosciuto sul piccolo schermo, nel 2012 ha infatti condotto il programma su Real Time ‘Torte in corso con Renato’, trasmissione che lo ha resto molto conosciuto.

Invece nel 2014 ha condotto, sempre su Real Time, il programma My Cake Design mentre nel 2020 lo vediamo alla conduzione della trasmissione: Il Dolce Mondo di Renato, questa volta su Food Network.

Renato inoltre collabora anche con numerose riviste di cucina e ha pubblicato due libri: Torte in corso con Renato pubblicato dalla Rizzoli nel 2013 e Il Cake Design pubblicata da Malvarosa Editore nel 2016.

Foto dalla pagina IG Le Torte di Renato