LEGO Transformers Optimus Prime: ecco l’annuncio ufficiale

Lego. Di solito quando c’è una bella notizia, soprattutto se non confermata, l’entusiasmo rimane sopito, latente, perché sembra troppo bello per essere vero. Ed è quello che, di fatto, hanno pensato i fan più accaniti quando i rumors di questi ultimi giorni si sono fatti sempre più forti e insistenti.

Lego annuncia la sua collaborazione con Hasbro per Transformers

Proprio per dissipare ogni dubbio sulla vicenda, il team Lego ha deciso di dire la sua: A giugno il celebre marchio danese lancerà una versione a mattoncini del celebre Transformers Optimus Prime, dall’entusiasmante titolo LEGO Transformers Optimus Prime.

Il primo di una lunga serie?

Si tratta di un primo avvincente episodio con cui poter dar vita, chissà, anche ad una vera e propria serie se il pubblico dovesse gradire il risultato. Il reveal vero e proprio, a quanto pare, dovrebbe esserci già a partire da oggi, giovedì 12 maggio. Sarà qualcosa di veramente titanico, ed è inutile fare supposizioni, bisogna avere solamente un po’ di pazienza ed attendere le febbricitanti rivelazioni nelle prossime ore.

Sarà il pubblico a decidere

La speranza, come già accennato, è che questa collaborazione con Hasbro non si interrompa qui e che continui con una serie di episodi a catena da distribuire nei prossimi anni, in base ai giudizi del pubblico davanti al primo attesissimo episodio. La Lego ha spesso creato remake di film e cartoni con i suoi famosissimi mattoncini, tutti dal discreto successo per grandi e piccini. Dunque, tutto fa pensare che sarà lo stesso anche per questa nuova avvenutura.

Le altre esperienza con i Robot da combattimento

Non è certo la prima volta, inoltre, che Lego si occupa di grandi Robot da combattimenti. Certamente, i mattoncini si prestano benissimo al tipo di soggetto. Pensiamo ad esempio anche al set Lego Ideas Voltron, ai tanti personaggio che ci sono anche nella rinomata linea Ninjago, oppure anche ad altri set più o meno importanti già andati in scena. Nel frattempo ecco il teaser trailer è in arrivo.