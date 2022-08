Lidl, ‘Super Offerte’ dal 15 al 21 agosto: sfoglia il nuovo volantino

Le promozioni non vanno in vacanza da Lidl. La nota catena di supermercati ha lanciato una serie di “Super Offert” con l’omonimo volantino che sarà in vigore da dal 15 agosto al 21 agosto. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Leggi anche: Volantino MD, ‘Speciale grigliata’: offerte e promozioni dal 9 al 21 agosto

“Super Offerte” da Lidl

Ecco qualche esempio per terminare l’estate con i migliori sconti: Tosaerba elettrico Paskside a 119.00€, T-shirt Esmara a 4.99€, Massaggiatore elettrico SilverCrest a 27.99€, Sega circolare a 89.00€, Smerigliatrice angolare a 24.99€, Trapano avvitatore a 19.99€, Motosega elettrica a 44.00€.

E ancora: Pulled Pork a 4.99€, Salsa Guacamole a 1.99€, Burrito a 2.79€, Taco a 2.49€, Pangoccioli Mulino Bianco a 1.69€, Piadina Romagnola I.G.P. a 0.79€, Tomino a 1.39€, Passata di Pomodoro a 0.75€, Savoiardi sardi a 1.69€, Mirtilli a 1.79€, Birra Heineken a 3.89€, Galbusera Frollini Buoni Così a 1.59€, Muesli a 1.99€, Pan Bauletto a 0.99€, Patatine Pringles a 1.69€, Dolce Tiramisù a 2.39€, Skyr a 0.75€, Carte d’Or gelato a 2.99€, Prosciutto Cotto Parmacotto a 2.29€, Bresaola a 2.49€, Pesche a 1.99€, Scamorza a 1.89€

Per conoscere tutti i prodotti in offerta e sfogliare il volantino vi invitiamo a cliccare sul seguente link.