L’INPS assume 3000 dipendenti, non serve il diploma: come candidarsi

L’Inps assume 3mila dipendenti, una notizia non da poco per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. Il bando di concorso che prevede un cospiquo numero di posti di lavoro disponibili uscirà nel 2022. La sua peculiarità è che sarà aperto anche a coloro sprovvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il bando INPS dove non è richiesto il diploma: cosa sapere

Come detto, i dipendenti ricercati dal famoso Istituto di Previdenza sociale sono 3000, i quali saranno in massima parte occupati nei call center. Le mansioni delle persone selezionate spazieranno all’interno di una pluralità di settori e verranno svolte non solo rispondendo alle chiamate dal classico call center ma anche mediante i canali multimediali.

Ad oggi le persone selezionate — vincitrici di concorsi precedentemente avvenuti — sono circa 5000. Invece, per i futuri candidati il percorso è tutto in discesa e soprattutto, decisamente più snello di quello al quale siamo abituati. Infatti, come ha fatto sapere anche il presidente dell’Istituto l’inter selettivo non avverrà mediante un vero e proprio concorso.

Modalità di assunzione e competenze richieste

Per conoscere tutte le specifiche circa le modalità di assunzione bisogna tuttavia attendere l’uscita del bando, atteso nel corso delle prossime settimane. Come di consueto, l’annuncio sarà visibile nella Gazzetta Ufficiale ma per rimanere sempre aggiornati è utile consultare anche il sito ufficiale dell’Inps.

In attesa del bando cerchiamo di comprendere quali possono essere le competenze che è necessario possedere per passare la procedura di selezione. In primis, occorre avere una buona padronanza della lingua e una dizione corretta. In secondo luogo invece molto apprezzate anche le doti comunicative e persuasive, senza tuttavia perdersi in chiacchieere eccessive.