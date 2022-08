Luciano Pavarotti ottiene la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Una nuova stella arricchisce la famosissima Hollywood Boulevard, quella di una maestro e un genio tutto italiano, il cui ricordo è ancora molto vivido nella memoria di molti, e lo sarà per sempre, anche grazie a questa nuova trovata. A quindici anni dalla sua scomparsa, Luciano Pavarotti ottiene un ulteriore riconoscimento sulla strada delle star più famose al mondo.

Luciano Pavarotti (finalmente!) nella Walk of Fame

Il tenore ha così finalmente ottenuto un posto sulla prestigiosa Walk of Fame di Los Angeles, con una stella attesa da più di due anni e svelata nel corso di una cerimonia trasmessa in streaming la sera tra il 24 e il 25 agosto. ”È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui.”

Il ricordo indelebile del tenore italiano

”Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo ancora oggi un senso di vertigine”, ha dichiarato Cristina Pavarotti accarezzando la stella incisa sul pavimento più prestigioso di sempre.

La cerimonia ufficiale

Ad accompagnare la cerimonia e l’ufficializzazione della nuova stella sulla Walk of Fame, c’è stata anche la proiezione, in prima americana, di due testimonianze audiovisive italiane restaurate dalla Cineteca di Bologna: la Messa da Requiem di Verdi, un documento che risale al 1970, conservato da allora negli archivi di Rai Teche.

In aggiunta, anche una selezione di cinque brani tratti dall’ultimo dei tre recital che Pavarotti tenne come solista alla Scala nel 1983. «Non è soddisfazione da poco aver avuto un allievo che prende posto nella Walk of Fame!», ha commentato sul suo profilo Facebook Leone Magiera, che accompagnò Pavarotti al Requiem di Verdi proiettato a Los Angeles.