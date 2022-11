Luna Piena con eclissi a novembre 2022: dove e come vederla in Italia, data e orario

La Luna piena nel segno del Toro sarà anche eclissi di Luna. La Luna nuova del 25 ottobre è stata un’eclissi di Sole. e questa Luna piena, prevista l’8 novembre, sarà ancora più intensa. La Luna piena in Toro è l’esplosione del desiderio e dei bisogni istintivi. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dove e come vederla.

Luna piena con eclissi a novembre: orario e dove vederla

Quella di martedì 8 novembre sarà l’ultima eclissi lunare del 2022. Inizierà alle 09:02 ora italiana, raggiungerà il suo culmine alle 11:16 e terminerà alle 14:56. L’evento non sarà visibile in Italia e in Europa ma sarà ben visibile dal vivo in Nord e Centro America, alle Hawaii, in Alaska e in altre aree del Sud America, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Per chi non vuole perdere la bellezza dell’eclissi, potrà comunque osservare il fenomeno in streaming.

La Luna si colorerà di rosso, come spiegato da Giuseppe Cutispoto, astrofisico dell’osservatorio Inaf di Catania: “Sono i raggi del Sole rifratti dall’atmosfera terrestre, fenomeno molto più evidente quando la Luna sorge e quando tramonta ma visibile anche durante l’eclissi totale”.

Dove vederla in streaming

Il sito TimeandDate.com seguirà l’evento in diretta a partire dalle 10:00. Così come il Lowell Observatory di Flagstaff e il Virtual Telescope Project, che renderà disponibile il live streaming dalle 10:30. Anche il Griffith Observatory di Los Angeles trasmetterà il proprio streaming live dalle 9 alle 15, ora italiana.

Foto: @Luigi Pizzimenti