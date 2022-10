Eclissi solare visibile in tutta Italia il 25 ottobre 2022: ecco dove vederla e a che ora

Nel mese di ottobre, sarà possibile assistere a un’eclissi solare parziale. Infatti, il 25 ottobre sarà visibile nei cieli italiani questo spettacolare e affascinante spettacolo astronomico. Per tutti gli appassionati di astronomia, e non solo, durante la prossima settimana (25 ottobre 2022) ci sarà uno degli appuntamenti astronomici più importanti dell’anno. L’eclissi solare che si terrà il 25 ottobre, è imperdibile perché piuttosto rara. Si tratta dell’oscuramento parziale o totale del sole grazie al passaggio della luna.

Su questo caso specifico, il 25 ottobre avverrà un’eclissi parziale, ovvero il sole che sarà coperto soltanto per il 27% della sua superficie. Uno spettacolo che nessun cittadino può assolutamente perdere. Quindi bisogna fare di tutto per non perdersi l’appuntamento, anche perché la prossima volta che si avrà la fortuna di vedere un’eclissi solare sarà sì un’eclissi totale, ma si dovrà aspettare il 12 agosto 2026. Un altro evento da segnare sul calendario, soprattutto perché sarà la prima visibile in Europa dal 1999. Peccato solo che l’effetto sarà maggiormente visibile al Nord Italia e in Spagna. Proprio perché questi fenomeni sono rari e di difficile visione è meglio non perdersene neanche uno e cogliere l’occasione.

A che ora si vede l’eclissi solare? Come ci dobbiamo attrezzare per vederla?

Il fenomeno astronomico si terrà il 25 ottobre 2022 e precisamente l’orario nel quale sarà visibile al meglio è quello tra le 11:26 del mattino le 13:21, ovvero intorno all’ora di pranzo. Il fenomeno sarà parziale e questo vuol dire che il passaggio della luna oscurerà soltanto il 27% della porzione visiva del sole. Per una eclissi solare totale bisognerà invece attendere il 12 agosto 2026 e recarsi in Spagna. Infatti in Italia, soprattutto al Sud si tratterà comunque di una visione di oscuramento parziale, intorno al 50%, mentre nel Nord Italia si avrà l’oscuramento del circa il 90% del sole.

Per poter osservare un’eclissi solare bisogna prendere delle precauzioni per proteggere la vista. Infatti guardare direttamente il sole, come durante un’eclissi solare, può provocare danni e nei casi peggiori la cecità. Per poter osservare l’eclissi solare non basta proteggersi gli occhi con le dita delle mani, serve invece munirsi di occhiali o altri filtri specifici. Per poter osservare meglio l’eclissi solare si possono usare dei filtri che bloccano i raggi solari, come dei fogli speciali che si possono ritagliare e utilizzare sopra occhiali, binocoli o macchine fotografiche. Un altro oggetto poco comune per osservare i solari sono ad esempio gli occhiali da saldatore, che hanno un indice di protezione adeguata e si possono trovare facilmente in un negozio di ferramenta.

Cosa dobbiamo evitare per questo evento astronomico?

Per un evento come l’eclissi solare, serve attrezzarsi bene al fine di vederla ed evitare assolutamente l’utilizzo di alcuni oggetti, sempre al fine di osservare il fenomeno celeste. Non guardare tutto ciò con:

gli occhiali da sole

le pellicole

il vetro affumicato

i cd.

Fate attenzione allo strumento che utilizzate per osservare le eclissi solari, ma fate soprattutto attenzione ai vostri amici e parenti che potrebbero non essere altrettanto pronti e ferirsi gli occhi.

Foto: @Luigi Pizzimenti