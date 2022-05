Eclissi totale, la luna ‘dei fiori’ si tinge di rosso: ecco quando si può vedere

Eclissi. La data che in molti stanno aspettando in questi ultimi giorni si fa sempre più vicina: lunedì 16 maggio è certamente una data da sottolineare sul proprio calendario, perché in quel giorno ci sarà una spettacolare eclissi totale di luna. Sarà uno spettacolo importantissimo per gli appassionati di materia astrale e non solo e, certamente, sarà possibile apprezzare il fenomeno anche in Italia, facendo attenzione però all’orario in cui iniziare ad osservare il cielo.

L’eclissi totale visibile anche dall’Italia

Per poter ammirare l’evento in Italia, bisognerà aspettare la notte inoltrata, poiché il nostro satellite inizierà ad oscurarsi solamente intorno alle 4.27, per poi raggiungere definitivamente il suo picco all’alba, intorno alle 6:11. Proprio all’apice dell’evento, infatti, la luna sarà giù ”tramontata” e il sole già levatosi in cielo, per cui la visione nel nostro Paese del fenomeno non sarà di certo facilissima.

La data: il 16 maggio

Certo, non sarà l’eclissi lunare più lunga del secolo, come in molti vorrebbero: quel record spetta, al momento, solamente a Beaver Moon nel novembre 2021. Ma questa del 16 maggio, sarà in ogni caso un vero e proprio spettacolo romantico.

Di fatto, inoltre, è probabile che non riusciremo neppure a vedere il tipico colore rossastro che la luna assume nella fase di massima eclissi. Anzi, è plausibile che dovremo accontentarci di osservare solamente il primo step dell’oscuramento, che comunque sarà molto affascinante.

Altri pianeti osservabili all’alba

Tuttavia, se non saremo così fortunati da vedere interamente l’eclissi, potremo rifarci con altre importanti visioni quel giorno: in quei momenti che precedono l’alba sarà possibile, infatti, vedere i più importanti pianeti poco prima del sorgere del sole, guardando verso Est: Saturno e, a seguire, Marte, quindi Giove e infine Venere.

Gli orari per poter vedere l’eclissi a Roma