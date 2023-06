Macchie di sugo, come levarle senza difficoltà: basta usare quest’ingrediente

Non sai come togliere rapidamente le macchie di sugo dai tessuti? Ecco un ingrediente facile da reperire e da usare per rimuovere senza difficoltà le macchie di sugo e far tornare come nuovi i tessuti!

Le macchie con le quali abbiamo a che fare più spesso sono quelle di sugo, perché è facile sporcarsi in un attimo, o magari ci sono bambini in casa e in un baleno si sporcano vestiti, tovaglie, un po’ tutto. A volte rimuoverle non è semplice, ma ecco un ingrediente fantastico per toglierle senza alcuna difficoltà.

Cosa non fare quando ci sono macchie di sugo sui tessuti

Rinunciare al sugo è impensabile, visto che si tratta di un condimento squisito, ma quando macchia i tessuti diventa molto fastidioso. Infatti, rimuoverle non è affatto piacevole, visto che sono difficili da togliere.

Ma perché le macchie di sugo sono così ostinate? Il motivo è presto detto: sono composte da grassi, oli, proteine, coloranti e zuccheri, un mix che le fa imprimere sul tessuto rapidamente, facendolo entrare nelle fibre.

Inutile mettere il capo o la tovaglia sotto l’acqua, le macchie di sugo non vanno via, anzi si attaccano ancora di più. Un’altra cosa da non fare assolutamente è mettere l’indumento o qualsiasi altro tessuto macchiato col sugo in lavatrice. Anche in questo caso è inutile, il lavaggio non darà i risultati sperati.

Ma allora,cosa usare? Un trucco per rimuovere in poco tempo le macchie di sugo e allo stesso tempo salvaguardare i tessuti è quello di ricorrere ad una soluzione preparata con ingredienti naturali.

Una volta ottenuto il composto, sarà sufficiente versarne alcune gocce sulla macchia ed è fatta, il sugo scomparirà come per miracolo. Scopriamo quali sono questi ingredienti!

Smacchiatore ecologico ecologici per levare le macchie di sugo

Uno smacchiatore è certamente la scelta migliore per togliere le macchie di sugo da indumenti, tovaglie e molto altro. Ma dove trovare uno smacchiatore che non contenga sostanze nocive? Se ricorriamo a quelli presenti nei supermercati è certo che contengono sostanze chimiche, potenzialmente tossiche e non sicure per noi o per i nostri animali domestici.

Quale soluzione dobbiamo adottare? Semplice, possiamo preparare in casa uno smacchiatore ecologico e naturale, perfetto per rimuovere uno sporco tenace e ostinato come quello del sugo. Ma quali ingredienti usare? Basta cercare nella dispensa di casa per trovare prodotti dalle molteplici proprietà, che venivano usati in passato, quando non c’erano tutti i detersivi che oggi abbiamo a disposizione.

Proprio così, quando c’era poco da scegliere e anche pochi soldi da spendere, le nostre nonne usavano i prodotti naturali per ottenere un bucato perfetto e impeccabile, e anche le macchie di sugo venivano via rapidamente. E allora, scopriamo quali ingredienti cercare nella dispensa per preparare uno smacchiatore efficace in pochi minuti e liberare i tessuti dalle macchie di sugo!

Miscela per togliere le macchie di sugo

Mescolando alcuni ingredienti naturali che anche tu tieni in casa potrai ottenere un mix straordinario per rimuovere senza alcuna fatica le macchie di sugo. Gli ingredienti che devi mescolare sono:

Sale grosso;

Bicarbonato di sodio;

Acqua ossigenata.

Mescola insieme questi ingredienti e versane qualche goccia sulla macchia da trattare. Trascorso qualche minuto, strofina la zona con un panno e un po’ di carta stagnola fatta a palline. Non appena avrai strofinato vedrai che le macchie scompariranno. Quando le macchie di sugo sono scomparse puoi lavare l’indumento o la tovaglia in lavatrice.

La miscela funziona grazie alle azioni efficaci degli ingredienti: il sale aiuta a staccare lo sporco per osmosi, il bicarbonato riduce gli aloni e l’acqua ossigenata agisce con il suo leggero effetto sbiancante. Combinati insieme formano una formula efficace per rimuovere subito le macchie di sugo. In alternativa, puoi usare gli ingredienti anche separatamente, ecco come:

–Sale e bicarbonato – crea una soluzione con 1 cucchiaio di sale e 1 di bicarbonato, aggiungi acqua a filo fino a quando non ottieni una pasta densa e con una spazzolina strofina il composto sulla macchia. Questa verrà via subito e poi potrai lavare l’indumento a mano oppure in lavatrice.

–Acqua ossigenata – l’acqua ossigenata è ideale da usare quando le macchie di sugo sono secche. Metti alcune gocce di acqua ossigenata al 3% sulla macchia, strofina e lascia asciugare. Successivamente procedi con il lavaggio a mano oppure in lavatrice. Nel caso dell’acqua ossigenata, per avere la certezza di non rovinare il tessuto, prova prima il prodotto in un punto nascosto e se non succede nulla procedi.