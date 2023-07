Mai andare in bagno con il cellulare, lo fanno tutti ma i rischi sono madornali

Andare in bagno con il cellulare è un’abitudine alquanto diffusa, ma, in realtà, sarebbe meglio evitarla per alcuni motivi importanti.

Tempo, ben prima che arrivassero i cellulari, soprattutto quelli cosiddetti intelligenti, il telefono era soltanto uno strumento per chiamare una persona. Ma, ormai, in effetti, già ci sembrano già passati anni luce da quei momenti, e, alcuni, magari, per l’appunto, i nativi digitali, non li ha nemmeno mai vissuti.

La diffusione dello smartphone

Tuttavia, una volta che hanno cominciato a prendere piede gli smartphone, le cose poi si sono evolute velocemente e in maniera progressiva, con novità e aggiornamenti sempre più frequenti.

Al giorno d’oggi, peraltro, usiamo questo dispositivo veramente per portare a termine numerose operazioni, sia in ambito privato che professionale.

Si può dire, infatti, che, a questo punto, ci è diventato un oggetto tecnologico quasi indispensabile, e si fa fatica a pensare di non usarlo almeno qualche volta al dì.

Attualmente, peraltro, ci sono una miriade di applicazioni con le quali si può fare un sacco di cose, tra chattare, pianificarsi una dieta, distrarsi con un gioco, effettuare degli acquisti, e via discorrendo.

Così è facile intuire che, essendoci tutte queste possibilità, gli utenti siano tentati di prendere in mano il dispositivo mobile ogni qualvolta si presenti l’occasione, per esempio, quando si viaggia in treno, si aspetta in fila in qualche ufficio, quando si fa la pausa caffè, e altro ancora.

L’abitudine da evitare

A tal proposito, stando a recenti stime, pare che gli italiani passino ben il 30 per cento della giornata con gli occhi fisso sul loro telefonino. Ma, a dire la verità, c’è un’abitudine malsana piuttosto comune che dovrebbe essere eliminata.

Si tratta, quindi, del fatto che molti portano con sé lo smartphone anche quando vanno alla toilette. In realtà, però, non è una scelta sana e igienica.

In primis, perché controllare un’e-mail o bacheche dei social potrebbero generare, in taluni casi, una certa ansia, un po’ di stress, e altre sensazioni negative che possono potenzialmente andare a incidere sulla normale defecazione.

Ma, attenzione, c’è anche un altro importante motivo per cui bisognerebbe lasciare fuori dalla porta del bagno il nostro cellulare.

In effetti, anche qualora la stanza fosse in apparenza pulita, in un ambiente del genere è possibile venire in contatto con batteri, germi e dello sporco invisibile che si trasferiscono sullo schermo dello smartphone.