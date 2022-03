Marta Fascina incinta, Silvio Berlusconi di nuovo papà? Ultime indiscrezioni e novità sul gossip

Marta Fascina incinta: in arrivo un nuovo baby Berlusconi? L’indiscrezione è stata scatenata dal giornalista Roberto Alessi. “Silvio Berlusconi e Marta Fascina potrebbero diventare genitori. Lui ha 86 anni, ma su certe passioni non è mai andato in pensione”, così avrebbe scritto. Ma vediamo quanto c’è di vero al riguardo.

Marta Fascina incinta?

Marta Fascina e Silvio Berlusconi si sono sposati di recente e, stando ad alcune indiscrezioni, l’ex premier potrebbe diventare nuovamente papà. A tal riguardo, per ora, non ci sono né smentite né conferme. Il cavaliere ha già cinque figli: Marina, Pier Silvio (nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio) e poi Barbara, Eleonora e Luigi (nati dal matrimonio con Veronica Lario).

Il “matrimonio” tra lei e Silvio Berlusconi

Non solo: Berlusconi è anche nonno e di 12 nipoti di cui il più piccolo è Emanuele Silvio, figlio di Luigi e nato nel 2021. Sarebbe, invece, la prima volta per Marta Fascina: la deputata ha appena 32 anni, è una classe ’90 (con oltre 50 anni di meno del compagno). Eppure, nonostante ciò, sembrerebbe che sia stata proprio lei a insistere per sposarsi sebbene in modo solo simbolico: infatti le nozze dei due, avvenute qualche giorno fa, il 19 marzo 2022, sono prive di valore legale.

Un party senza impegno civile

Sembra che, inizialmente, il matrimonio avrebbe dovute essere in comune, tuttavia Silvio Berlusconi avrebbe poi cambiato idea spinto dalle pressioni dei figli e di alcuni amici: ha optato quindi per un party in cui ha rinnovato il suo amore per Marta, senza però impegnarsi civilmente. Nonostante ciò, però hanno partecipato in tanti all’evento: Marcello Dell’Utri, Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani. Presenti anche molti esponenti di Forza Italia, il leader della Lega Matteo Salvini e personalità quali Gigi D’Alessio e Vittorio Sgarbi. Grande assenza, però, quella del figlio Pier Silvio: sembrerebbe che volesse evitare assembramenti a causa del covid.

