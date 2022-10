Marta Flavi, chi è l’ex moglie di Maurizio Costanzo: età, carriera, foto, Instagram, Ballando con le stelle

Ci siamo quasi, manca poco e il pubblico è già in fibrillazione per quella che sarà la prossima scoppiettante stagione di Ballando con le Stelle. Siamo però già a conoscenza dei suoi protagonisti e del cast che ci accompagnerà durante le puntate. Tra questi, anche la bella ed affascinante Marta Flavi. Quante ne sapete su di lei? Continuate a leggere!

Chi è, età, carriera, programmi tv

Marta Flavi, all’anagrafe Marta Caterina Fiorentino, è nata a Roma il 9 aprile del 1951 ed è una nota conduttrice televisiva. E’ stata molto popolare nella prima metà degli anni ’90, quando su Canale 5 conduceva il talk pomeridiano “Agenzia matrimoniale”.

Gli inizi di carriera

Marta Flavi ha iniziato la sua carriera nell’emittente laziale Quinta Rete come annunciatrice, poi è stata notata dalla Rai e ha iniziato a muovere i primi passi in quel mondo dello spettacolo. Ha condotto diverse trasmissioni di successo e da alcuni anni cura una rubrica di posta del cuore per il settimanale di gossip, Nuovo.

Il successo con il talk ”Agenzia Matrimoniale”

Ad ogni modo, il successo arriva solamente con il talk show Agenzia Matrimoniale, andato in onda su Canale 5 dal 1989 fino al 1995 – i veterani della televisione certamente lo ricorderanno. Negli stessi anni, precisamente nel 1992 su Rete 4 la troviamo alla conduzione dello speciale ”L’amore comincia a 40 anni… di Sentieri”, dedicato alla soap opera made in USA, Sentieri.

Poi, torna in televisione nel 2009, dopo una breve esperienza in radio, alla guida della rubrica ”Mi Manchi” all’interno del programma Unomattina Weekend. Da alcuni anni cura una rubrica di posta del cuore per il settimanale di gossip Nuovo.

Ex marito, figli e vita privata

Marta Flavi il 7 giugno del 1989 ha sposato Maurizio Costanzo, diventando così la sua terza moglie. Il matrimonio tra i due è stato molto breve ed è terminato con una separazione nel dicembre del 1990, poi con il divorzio quattro anni dopo. Non sappiamo molto sulla sua attuale vita privata, ma sappiamo che non ha figli.

La malattia

Marta Flavi in un’intervista rilasciata a Ok Salute e Benessere ha raccontato di aver sofferto di una dermatite allergica, che ha richiesto “molte attenzioni e cure incessanti”. “Mi dava fastidio tutto, anche l’acqua mi procurava bruciore” – ha spiegato.

Marta Flavi: Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @martaflaviofficial vanta oltre 25.7K followers.