Maschere e vestiti di Carnevale 2023: le idee per le feste in maschera

Come mi vesto quest’anno per Carnevale 2023? Ecco qualche nostro consiglio, per scegliere con più accuratezza i vestiti e le maschere per il periodo carnevalizio. Dopotutto, puntiamo tutti ad avere gli occhi addosso durante la festa per come sfoggiamo il nostro costume, magari ambendo anche al titolo di miglior travestimento della serata.

Le maschere e i vestiti di Carnevale 2023

Per uomo, potrebbe sorprendere un costume goliardico e che gioca coi disegni fallici. Di questa caratteristica, troviamo il travestimento da Patrick Spongebob (57,25 euro) oppure quello da calamaro coi tentacoli, tutto rosa al prezzo di 20,50 euro. Segue il costume da unicorno gonfiabile, con coda arcobaleno e al prezzo di 87,50 euro. Poi il costume da pipistrello peloso, con tanto di ali nere e pelo marrone, al costo di 34,50 euro.

Per donna, un goliardico travestimento da gallina color giallo, al prezzo di 21,95 euro. Per qualcosa di più aggressivo, un costume da leonessa marrone a 21 euro. Segue un costume, più corto sulle gambe, da leopardo estivo, al costo di 19,95 euro. Allo stesso prezzo, i costumi da orso polare, unicorno estivo, mucca estiva e orso estivo. Costumi tutto sommato molto semplici, ma che ugualmente attireranno gli occhi della sala.

Altre maschere

Per i bambini, troviamo il drago alato per maschietti, al prezzo di 22,95 euro, Poi il drago con cappuccio, sempre per i bambini, al costo di 16,25 euro. Per le bambine, il costume da maialino del contadino, al prezzo di 17,95 euro. Sempre per le bimbe, il costume da Pantera Rosa: questo al prezzo di 20,50 euro. Poi troviamo, stavolta per bambino, il travestimento da dinosauro giurassico, al costo di 22,75 euro. Per le bambine, il travestimento da Mewtwo dei Pokemon, al costo stracciatissimo 20,25 euro. Sempre per le bambine, troviamo un costume da squalo a 19,95 euro. Anche per i bambini, costumi semplici ma che ugualmente potrebbero portarli a vincere il premio di “miglior maschera” della scuola.