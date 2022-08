Matrimoni 2023, abiti da sposa colorati: dal nero ai toni pastello, ecco la nuova moda

Matrimoni e abiti da sposa 2023. Quali saranno i trend rispetto a modelli e colori per i vestiti degli abiti da sposa del prossimo anno? Le passerelle premiano gli abiti da sposa colorati, a primeggiare le tonalità pastello, a tinta unita, con sfumature degradé o in fantasie floreali.

Leggi anche: Antonella Clerici si sposa con Vittorio Garrone? L’indiscrezione sul matrimonio

Matrimonio e abiti da sposa: i trend per il 2023

Tradizione vuole che l’abito da sposa sia bianco. Tuttavia anche per il 2023 le nuove tendenze affermano il contrario. A primeggiare sono gli abiti da sposa colorati che reinterpretano la tendenza, inserendo nelle collezioni meravigliose tonalità pastello ma non solo. Sul podio anche pattern floreali romantici e il contrasto deciso Black e White per una sposa assolutamente non convenzionale.

Sul podio le tonalità pastello

Quest’anno, come anticipato, a primeggiare sono i toni pastello! Via libera dunque al celeste, al rosa e al colore nude ma ecco nel dettaglio le tendenze per il 2023:

gli inserti oro;

i toni pastello;

i black and white.

Abiti da sposa 2023: il trionfo del nero

Vale la pena soffermarsi un attimo sui contrasti decisi, Black and White, in voga per gli abiti da sposa targati 2023. Quest’anno sfilano in passerella anche inusuali abiti da sposa neri, come in una sorta di jolly da abbinare al bianco, nonostante — va detto — l’accoppiata Black and White sia sempre stata un must have per moltissime donne.

Così, già da qualche anno stilisti come Zuhair Murad e Vera Wang inseriscono nelle loro collezioni abiti da sposa neri che conferiscono alla modella e poi alla futura sposa, un tocco decisamente lussuoso e regale.