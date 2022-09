Matrimonio, bomboniere particolari ed economiche: ecco le idee più originali

I ricordi sono importanti. E le bomboniere hanno proprio questa funzione: mantenere in vita momenti di vita significativi. Anche se la tendenza è cambiata. Non si cercano più ninnoli belli da vedere, ma che non hanno alcuna funzione, da riporre su un mobile solo a raccogliere polvere. Oggi si cerca il prodotto utile, qualcosa di funzionale.

Sono di moda, ormai anche bomboniere fai da te, nelle quali ciascuno si cimenta dando libero sfogo alla propria fantasia e magari anche alla propria creatività. Insieme a questo aspetto di attivare la fantasia c’è anche un ulteriore valore aggiunto: ottenere un risparmio di spesa. Purtroppo questa soluzione non è per tutti in quanto richiede un notevole impegno di tempo.

Bomboniere per un matrimonio

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali possono essere le soluzioni. Per un matrimonio, ad esempio, la scelta diventa difficile soprattutto se la coppia ha numerosi interessi. Sarà in base alle passioni della coppia che andranno valutate anche le bomboniere. E allora si può scegliere tra vari prodotti.

Tra gli altri possono essere una soluzione bottigliette di liquore fatto in casa o marmellate e miele catti in casa, ma anche saponette realizzate dagli sposi. In tutti i casi si tratta di bomboniere che oltre ad essere originali hanno una funzione. Non si tratta quindi di soldi buttati, ma di un piccolo investimento che costituisce un regalo anche per gli invitati che potranno farne buon uso.

Tra le altre soluzioni che sembrano andare sempre più di moda ci sono anche le cosiddette bomboniere green, sia che si tratti di mini cactus, sia che si tratti di alte piantine possibilmente sempre grasse _ perché più facili da mantenere – l’idea sembra piacere. Non di meno foto con una cornicetta personalizzata per ciascun invitato, anche questa è una soluzione che piace. Ma basta avere un po’ di fantasia e spirito di iniziativa ed il gioco è fatto…