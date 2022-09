Mattia Zenzola di Amici 2022: chi è, età, latino americano, di dov’è, Instagram, vita privata

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Mattia Zenzola, ballerino di latino americano è ritornato. Sì, perché lui aveva già partecipato l’anno scorso, poi a un passo dalla finale aveva dovuto fare i conti con dei problemi di salute e ora, che si è rimesso in forma, il maestro Raimondo Todaro ha mantenuto la promessa. Mattia è un allievo del talent.

Chi è Mattia Zenzola, cosa sappiamo

Mattia Zenzola è nato il 15 gennaio del 2004, sotto il segno del Capricorno, a Bari. Ha 18 anni e nella vita è uno studente con la grande passione per la danza. Mattia è specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba (sua madre è un’insegnante di questa disciplina) e già a 11 anni, da piccolissimo, ha ballato nello staff di Beto Perez. Oggi entrerà finalmente nella scuola di Amici: per lui è un ritorno e i fan non aspettavano altro.

Chi è la fidanzata, vita privata

Nessuna informazione sulla sua vita privata: Mattia sui social non fa trapelare nulla, sembrerebbe essere single. Condivide scatti della sua quotidianità e della sua passione: la danza.

Instagram di Mattia Zenzola

Mattia è molto seguito su Instagram. Con l’account @mattia_zenzola vanta oltre oltre 350 mila followers.