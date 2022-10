MD, promozioni dal 4 al 9 ottobre: sfoglia il nuovo volantino

Tempo di offerte con il nuovo volantino MD. Tanti prodotti in offerta questa settimana a partire da oggi, martedì 4 ottobre. Vediamo dunque tutte le promozioni per i clienti considerando che resteranno in vigore fino a domenica prossima.

Le offerte MD sui prodotti senza glutine e senza lattosio

In copertina troviamo i frollini della linea vivo meglio a 1.49 euro la confezione e il latte ad alta digeribilità a 0.95 centesimi. Inoltre olio di semi di girasole a 1.99 euro, anziché 2,49 euro. Con il nuovo volantino spazio alla linea gluten free: tramezzini 1,79 euro, gnocchetti freschi 1.19 euro, pizza margherita 2.99 euro, pane ciabatta 2.29 euro, pasta mais e riso 0.99 centesimi, crackers 1.99 euro. Per la linea senza lattosio invece burro 1,09 euro, fior di latte 0,79 euro, fiocchi di latte 0,79 centesimi, 6 croissant all’albicocca 1,55 euro, formaggio fresco a 0.89, frollini al miele 0.99 euro.

Le altre promo fino al 9 ottobre

Nel volantino troviamo inoltre: burratina a 1,19 euro, gran mortadella a 1,49 euro, punta di formaggio a 8,29 euro al kg, prosciutto cotto affumicato a 1,39 euro, salame corallina a 1,29 euro, salame gran riserva 1,29 euro. Confezione pollo burger 1,69 euro, bucatini all’amatriciana 2,49 euro, filetto di sardina a 2,99 euro.

Sfoglia qui il volantino completo

Per conoscere tutte le offerte del nuovo volantino MD clicca qui e sfoglialo online (è necessario inserire la propria città). Ulteriori informazioni sul sito dell’azienda o direttamente nei punti vendita aderenti.