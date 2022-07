MD, sconti e promozioni dal 19 al 31 luglio: sfoglia il nuovo volantino

Giorni di sconti anche con MD, con la nota catena di supermercati che lancia nuove offerte e promozioni per i clienti. Tanti i prodotti in sconto a partire dai prossimi giorni con articoli a prezzi ribassati. Vediamo dunque le principali novità.

Offerte nuovo volantino MD

Partiamo dalle offerte in ‘copertina’. Tè Casado a 0.50 centesimi e Prosciutto cotto Vivo Meglio a 1 euro (confezione 100 grammi). Prosciutto crudo la fattoria a 2.00 euro. Pepsi regular/maxi a 0.50 euro anziché 0.69. Bibite gasate zero a 0.50 centesimi. E ancora: Cola Casado a 0.50 euro.

Borsa mare in regalo

Con il volantino di luglio targato MD c’è la possibilità di prendere in regalo, con l’aggiunta di due euro a fronte di 25 euro di spesa minima, la pratica borsa mare in fantasie assortite. Misure borsa: 45x37x13 cm.

I prodotti a 1 euro

Tanti, come già accennato in parte, gli articoli in vendita a solo 1 euro. Qualche altro esempio? Grattugiato italiano, stracchino, chicche di patata. Salame la fattoria Milano, Napoli, Ungherese. Pasta frolla, cavolfiore e funghi champignon. E ancora:

Succhi di frutta, 2 hamburger

10 ghiaccioli, latte cacao

Patatine Jocker Snack

Bagnoschiuma cliosan

Disinfettante sgrassatore

Dental snack per cani

Sfoglia il volantino MD luglio 2022

Le offerte saranno valide dal 19 al 31 luglio 2022. Per sfogliare il volantino completo, conoscere dettagli e condizioni vi invitiamo a cliccare questo link.