Mediaworld, arriva il ‘Red Friday: sfoglia il nuovo volantino

Nuovo volantino Mediaworld. È arrivato ufficialmente il Red Friday e con esso le offerte su numerosi prodotti non si faranno attendere! Se dunque hai intenzione di cambiare il tuo telefonino o computer, o ancora, hai necessità di acquistare dei piccoli o grandi elettrodomestici, continua a leggere in fondo all’articolo.

Red Friday Mediaworld: le offerte del nuovo volantino

L’inziativa del Red Friday è classica ma permette di applicare degli sconti diretti su tantissimi prodotti, fornendo inoltre la possibilità di acquisto con rate a tasso zero. La promozione, sarà attiva — sia nei negozi fisici, sia online — fino al prossimo 12 giugno; non esitate dunque a dare un’occhiata alle imperdibili promozioni!

Come anticipato, sono davvero numerosi i prodotti sui quali vengono applicati gli sconti. Si fa dagli Iphone 13 ai Samsung Galaxy Watch 4, passando per le varie tipologie di smart tv ed arrivando infine ai monopattini elettrici e ai notebook di ultima generazione.

Ma c’è di più! Oltre agli sconti che è possibile trovare sul nuovo volantino Mediaworld Red Friday, è disponibile anche il volantino Mediaworld dedicato alla promozione ‘FPS al Massimo’, oltre ai giornalieri sconti di Amazon.

Insomma, ce ne è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche! Per visionare tutte le offerte presenti nel volantino Red Friday di Mediaworld e scegliere così quella più adatta alle vostre esigenze, cliccate sul link che riportiamo di seguito.

È possibile visionare le offerte del volantino cliccando qui.