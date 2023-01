Mediaworld e il volantino ‘Dyson Weekend’: i prodotti in offerta fino al 22 gennaio 2023

Mediaworld annuncia nella giornata di oggi il lancio del “Dyson Weekend”, ovvero il nuovo volantino attivo fino al 22 Gennaio 2023 per gli acquisti solo online. In esso sono proposti una serie di sconti molto interessanti, su una serie di prodotti del notissimo marchio britannico.

Il volantino “Dyson Weekend” di Mediaworld, valido fino al 22 gennaio 2023

La piastra della Dyson Corrale, di color rame più la spazzola piatta, oggi è disponibile a 399,99 Euro, con un risparmio di ben 50 Euro se si conta che il bundle ha un valore di mercato di 449,99 Euro. Inoltre, troviamo in offerta anche l’aspirapolvere senza filo della Dyson V10 Origin, ala prezzo di 349,99 Euro, con lo sconto del 18,60% in meno rispetto ai 429,99 Euro imposti dal produttore. In sconto inoltre, troviamo anche il “Dyson V15 Detect”, al prezzo di 579,99 Euro: in questo caso la riduzione per lo sconto è del 14% dai 679,99 Euro precedenti. Il “Dyson V12 Detect Slim Absolute”, al contrario, è disponibile al costo di 499,99 Euro, ovvero con il 23% in meno rispetto ai 649,99 Euro di listino.

Tra gli sconti che possiamo leggere all’interno del volantino “Dyson Weekend”, segnaliamo inoltre anche l’aspirapolvere robot “Dyson 360 Heurist”, al prezzo di 799,99 Euro, con il 20% in meno di sconto dai 999,99 Euro di listino. Altre offerte le troviamo anche sui prodotti utili per il trattamento dell’aria: il “Dyson Purifier Cool Autoreact + Filtro Dyson TP07” è disponibile al prezzo di 399,99 Euro, con il 33% in meno di sconto dai 599,99 Euro di listino per il bundle, mentre il modello “Dyson Pure Hot+Cool” viene proposto al costo di 399,99 Euro, ovvero con l’11% in meno di sconto dai 449,99 Euro precedenti. Sempre per la casa, troviamo l’aspirapolvere senza fili. Il “DYSON V15 DETECT” lo troviamo al prezzo di 579,99 euro, con uno sconto del -14,58% sul prezzo iniziale. Insomma, tutti prodotti alla portata per rifarsi i materiali utili alla pulizia e l’igienizzazione della propria casa.