Volantino MediaWorld, pc e tv in offerta: gli sconti fino al 22 gennaio 2023

Con la scadenza del precedente cartellone promozionale, Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino che fino al 22 Gennaio 2023 propone la “TV & PC Mania”, con tantissimi sconti su tanti prodotti d’elettronica ed informatica disponibili sia in store che online.

Il volantino di MediaWorld: le offerte valide fino al 22 gennaio per pc e tv

Tra i TV, segnaliamo il Sony XR77A80KAEP con schermo OLED da 77 pollici a 3199,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 4199 Euro di listino, mentre l’LG QNED 55QNED82QB da 55 pollici QNED è disponibile a 749,99 Euro: in questo caso il risparmio è del 37% se si confronta con i 1199,99 Euro richiesti dal produttore di listino. Per quanto riguarda i TV LG OLED, invece, il 55CS26LA da 55 pollici passa a 1199 Euro, il 29% in meno dai 1699 Euro di listino.

L’LG OLED evo 42C26LB da 42 pollici invece è disponibile a 1099 Euro, con un risparmio del 21% dai 1399 Euro precedenti. Per quanto riguarda i computer, invece, l’Acer Aspire 5 da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, Intel Iris Xe Graphics, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte passa a 749,99 Euro, con un risparmio del 25% dai 999,99 euro di listino. In offerta troviamo anche l’iPad nella versione WiFi Only da 64 gigabyte, a 369,99 Euro.

Le altre offerte del volantino

Per i televisori, pensiamo subito al Samsung. Per il modello “QE55QN700BTXZT TV QLED, 55 pollici, QLED 8K, No”, possiamo portarcelo a casa al costo di 1228,99 euro, con lo sconto del -50,82%. Sempre per i televisori di ultima generazione, ci possiamo spostare su un LG. Per il modello “OLED evo OLED55G26LA 2022 TV OLED, 55 pollici, OLED 4K, No”, che possiamo comprare al prezzo di 1310,99 euro, con il -47,56% di sconto.

Tornando sulla Samsung, troviamo il modello “QE55QN700BTXZT TV QLED, 55 pollici, QLED 8K, No”. Sarà vostro al prezzo di 1228,99 euro, con il -50,82% di scontro. Sempre per la tv, attenti all’offerta del Panasonic. Per il modello “TX-24JS350E TV LED, 24 pollici, HD, No”, al prezzo di 164,99 euro con il -38,89% di sconto.