Volantino Mediaworld, sconti fino al 12 gennaio 2023: tutti i prodotti in offerta per il ‘Mobile Mania’

Mediaworld lancia in giornata odierna il nuovo volantino, battezzato “Mobile Mania”, che fino al 12 Gennaio 2023 propone tanti sconti su prodotti di telefonia, notebook, tablet e smartwatch.

Partendo dalla telefonia, segnaliamo l’iPhone 14 da 128 gigabyte ad 899,99 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 gigabyte, a 949,99 Euro: in questo caso lo sconto è del 25% se si tiene presente che di listino costa 1279,99 Euro. Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa in alluminio da 41mm invece è disponibile a 449,99 Euro, l’11% in meno dai 509 Euro di listino.

Fronte computer e smart home, invece, segnaliamo il MacBook Air da 13,3 pollici con chip M1 a 999,99 Euro, dai 1229 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Only da 64 gigabyte invece passa a 219,99 Euro, mentre l’iPad di decima generazione da 10,9 pollici WiFi Only passa a 549,99 Euro. Tra i TV ed Audio, invece, è disponibile lo sconto sull’LG OLED 55A2 da 55 pollici che viene proposto a 999,99 Euro, il 41% in meno dai 1699,99 Euro di listino, mentre il Samsung QE55Q60BAUXZT da 55 pollici viene proposto a 599,99 Euro.

Altre offerte

Per gli smartphone, troviamo un’importante offerta per lo Xiaomi, modello “Redmi A1 2+32, 32 GB” di colore blue, al prezzo di 89,99 euro e con il -25% di sconto. Per gli SmartWatch, troviamo lo Smartband modello “FITBIT INSPIRE 2 “, al prezzo di 49,99 euro e con il -50% di sconto. Il prodotto è disponibile nei colori nero, bianco e rosa. Per gli auricolari, troviamo quelli della Samsung modello “Galaxy Buds Live AURICOLARI WIRELESS”, di colore Mystic Black. Li comprate al prezzo di 69,99 euro, con il -58,58% di sconto. Per le casse, trovate l’ASSISTENTE VOCALE GOOGLE NEST AUDIO al prezzo di 59,99 euro, con il – 40% di sconto. Il prodotto può essere acquistato nei colori del nero e poi del bianco.