Mediaworld, ‘iPhone Week’: sconti e offerte fino al 28 aprile

Per tutti gli amanti dei prodotti e in particolare dell’iPhone importante settimana di sconti e promozioni con Mediaworld. La nota catena di prodotti per l’elettronica ha lanciato una campagna di offerte “ad hoc” con promozioni sui principali modelli di smartphone. L’iniziativa, chiamata “iPhone Week”, prevede gli sconti fino alla prossima settimana. Vediamo dunque tutti i particolari.

Offerte iPhone 13 Mediaworld

Partiamo dall’iPhone 13. In sconto a 1.049.00 euro anziché 1.289.00 euro c’è l’iPhone 13 512 GB nei colori rosso, blu, ‘galassia’, ‘mezzanotte’ e rosa. Scegliendo invece le versioni con meno memoria, nello specifico 256 GB, si può risparmiare ulteriormente. In questo caso il prezzo è di 899.00 euro invece di 1.059 euro.

iPhone 12 in sconto con l’iPhone Week

Vediamo ora le promozioni per il modello precedente. L’iPhone 12 mini 64Gb è a 599.00 euro invece di 719.00 mentre l’Phone 12 da 64GB è in sconto a 699.00 anziché 839.00 euro. Per ciò che riguarda il modello da 128 GB il prezzo è di 749.00 euro invece di 689.00 euro.

Promozioni Apple Mediaworld fino al 28 aprile

L’iniziativa, valida sia in negozio che online, proseguirà fino al prossimo 28 aprile. Per conoscere tutte le offerte e tutti i prodotti in sconto vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Mediaworld nella sezione dedicata alla settimana speciale dedicata agli smartphone della ‘mela’.

