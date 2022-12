Messa dell’Immacolata in tv oggi 8 dicembre 2022: orari, canali e dove vedere la Recita dell’Angelus

Buona Festa dell’Immacolata a tutti, buon 8 dicembre. Oggi è giovedì, ma è una giornata speciale perché con l’Immacolata Concezione si dà di fatto il via alle festività natalizie. Tra alberi, lucine colorate, case e negozi addobbate a festa. Per non parlare, poi, di appuntamenti religiosi, tra messe e recita dell’Angelus, da non perdere. Anche questa mattina, dopo il classico appuntamento per i fedeli della domenica, ci sarà la messa, poi subito dopo la linea passerà in diretta, su Rai 1, a Papa Francesco con l’attesa Recita dell’Angelus. Una giornata particolare, indimenticabile per molti. C’è chi farà l’albero oggi, come da tradizione, chi ne approfitterà per una giornata, o addirittura ponte, fuori porta. Intanto, però, in quest’articolo troverete tutte le informazioni sugli orari e su dove seguire la messa. Quella dell’8 dicembre.

Dove seguire la messa dell’Immacolata su Rai 1

Dopo l’appuntamento classico con Storie Italiane e a Sua Immagine, con lo speciale sull’Immacolata Concezione che vede alla conduzione Lorena Bianchetti, alle 10.55 ci sarà l’appuntamento con la santa messa. La liturgia, che sarà dalla Chiesa di Santa Maria in Montesanto (Roma), potrà essere seguita da tutti i fedeli in diretta su Rai 1. Subito dopo ci sarà la Recita dell’Angelus, che si potrà seguire sì su Rai 1, ma anche in streaming sul portale Rai Play. In forma gratuita.

Orario della Recita dell’Angelus

Subito dopo la messa, sempre su Rai 1, alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Un appuntamento imperdibile per i fedeli, che potranno seguirlo in diretta tv o, come sempre, in streaming e gratuitamente sulla piattaforma (e app) Rai Play.