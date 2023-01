Messa di Papa Francesco per l’Epifania: orario e dove vederla in diretta tv (e streaming) il 6 gennaio 2023

Messa dell’Epifania di Papa Francesco. Archiviate le feste di Natale e il Capodanno, è arrivata l’Epifania che ogni celebrazione spazza via. Ma anche oggi i fedeli potranno contare su un appuntamento immancabile, cioè quello con la messa di Papa Francesco in questa giornata così speciale, venerdì 6 gennaio 2023. E a pochi giorni dalla morte di Ratzinger, papa Emerito Benedetto XVI. Dove seguire l’attesa celebrazione in diretta tv (e in streaming)? E a che ora? Domande alle quali noi de il Corriere della Città daremo risposta per accontentare tutti i fedeli, che non aspettano altro.

Santa Messa di Papa Francesco il 6 gennaio 2023

Questa mattina dopo Uno zecchino nella Calza con Cristina D’Avena, Veronica Maya e Deborah Iurato, andrà in onda su Rai 1, a partire dalle 9.50, la Santa Messa di Papa Francesco in occasione dell’Epifania. A seguire, alle 11.20, andrà in onda il programma a Sua Immagine con Lorena Bianchetti. La liturgia si potrà seguire in diretta tv su Rai 1, ma anche in streaming, come sempre, sul portale Rai Play.

La recita dell’Angelus

Subito dopo il programma A Sua Immagine, alle 12 andrà in onda la Recita dell’Angelus di Papa Francesco, direttamente da Piazza San Pietro. Che si potrà seguire in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play. A seguire la linea passerà al programma È sempre mezzogiorno, poi al TG1 e a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ricordiamo che tutte le celebrazioni si potranno seguire in diretta tv anche su TV2000.